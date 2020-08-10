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Штаб Тихановской забаррикадировался 

РИА Новости и ещё 28 16 минут назад
Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской баррикадируется, там опасаются задержаний, сообщает Sputnik Беларусь.

"Штаб Тихановской баррикадируется — там заперли все окна и двери, опасаются задержаний", — говорится в сообщении агентства.

Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. В Минске силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , ИА Sputnik
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