Штаб Тихановской забаррикадировался 

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской баррикадируется, там опасаются задержаний, сообщает Sputnik Беларусь.
"Штаб Тихановской баррикадируется — там заперли все окна и двери, опасаются задержаний", — говорится в сообщении агентства.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. В Минске силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.