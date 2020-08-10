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Японцы обсудили возможность вхождения Курил в состав Японии 

News.ru и ещё 4 23 минуты назад
Японцы обсудили возможность вхождения Курил в состав Японии
Фото: VolensNolens /pixabay.com
Пользователи портала Yahoo News Japan обсудили вероятность вхождения Курильских островов в состав Японии.
Дискуссия развернулась на фоне намерения администрации Хоккайдо наладить «воздушные поминальные туры» для родственников бывших жителей «северных территорий» (Итуруп, Кунашир, Шикотан и ещё группа необитаемых островов), сообщает «Газета.ru».
Мнения пользователей разделились. Одни признали, что Курилы никогда не войдут в состав Японии. Другие участники обсуждения призвали «сделать всё возможное», чтобы Курилы стали японскими. А некоторые пользователи сообщили, что Курилы могли бы войти в состав Японии, если бы не действия японских властей, они назвали политику премьер-министра Синдзо Абэ «полным провалом».
Часть пользователей отметили, что в стране есть и другие внутренние проблемы помимо вопроса о Курилах.
Как писал NEWS.ru ранее, японский эксперт по российско-японским отношениям Юкио Асадзума считает, что Россия и Япония в скором будущем могут прекратить совместную хозяйственную деятельность на Курильских островах. Он пояснил, что это связано с поправками к российскому законодательству по территориальной целостности.
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Комментарии
В мире , Синдзо Абэ , Yahoo , Газета.Ru , Япония
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