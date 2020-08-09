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Жена Цепкало уехала из Белоруссии 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
Жена Цепкало уехала из Белоруссии
Фото: РИА Новости
Жена экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника покинула республику, опасаясь ареста, сообщил РИА Новости в воскресенье источник из окружения политика.
"Вчера поздно вечером она уехала из страны. Сейчас с ней все нормально", — сказал собеседник, не уточнив, в какой именно стране находится Вероника Цепкало.
Он пояснил, что поводом для отъезда стал инцидент с задержанием другой участницы кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской Марии Колесниковой, которую вчера вечером по ошибке задержали сотрудники милиции, а потом отпустили, пояснив, что перепутали. "Ее хотели задержать. С какой еще блондинкой могли перепутать Колесникову?" — сказал источник.
Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек.
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В мире , СНГ , РИА Новости
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