Жена Цепкало уехала из Белоруссии 

Жена экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника покинула республику, опасаясь ареста, сообщил РИА Новости в воскресенье источник из окружения политика.

"Вчера поздно вечером она уехала из страны. Сейчас с ней все нормально", — сказал собеседник, не уточнив, в какой именно стране находится Вероника Цепкало.

Он пояснил, что поводом для отъезда стал инцидент с задержанием другой участницы кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской Марии Колесниковой, которую вчера вечером по ошибке задержали сотрудники милиции, а потом отпустили, пояснив, что перепутали. "Ее хотели задержать. С какой еще блондинкой могли перепутать Колесникову?" — сказал источник.

Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек.