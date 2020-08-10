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В Минске на видео сняли стрельбу по митингующим 

Павел Тиунов и ещё 6 13 минут назад
В Сети появилось видео, как по участникам протестных акций в Минске, ведется прицельная стрельба, сообщает Telegram-канал «NEXTA Live». По предварительной информации, в настоящий момент известно о трех раненых.
Граната залетела на балкон жилого дома в Минске
В опубликованном ролике запечатлен перекресток столичных улиц, на который подъехали несколько автомобилей с мигалками. Следом передвигаются группы людей в черной одежде с оружием в руках. Звучат звуки выстрелов. Также на пересечение магистралей подъехала машина с закрепленными впереди металлическими щитами из-за которых человек несколько раз выстрелил, а затем бросил предмет, похожий на гранату. При этом людей, по которым ведется стрельба на видео не видно.

«Стреляют в мирных людей!» — говорится в сообщении журналистов.

Telegram-канал Readovka, ссылаясь на информацию, полученную от корреспондента, находящегося на месте событий, сообщает, что белорусские силовики в противостоянии с протестующими применили оружие с резиновыми пулями (ранено 3 человека), а также свето-шумовые гранаты (ранено 2 человека). Одного митингующего избили сотрудники ОМОН, еще троих сбил автозак, резюмирует СМИ.
Как сообщал «Рамблер», волна протестов прокатилась по Белоруссии после того, как стали известны предварительные итоги президентских выборов, которые подвел ЦИК. Согласно результатам голосования, победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Сторонники оппозиционных кандидатов выразили несогласие с заявлением председателя Центральной избирательной комиссии республики и вышли на улицы.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , Центризбирком России , Минск
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