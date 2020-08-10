В Сети появилось видео, как по участникам протестных акций в Минске , ведется прицельная стрельба, сообщает Telegram-канал «NEXTA Live». По предварительной информации, в настоящий момент известно о трех раненых.

В опубликованном ролике запечатлен перекресток столичных улиц, на который подъехали несколько автомобилей с мигалками. Следом передвигаются группы людей в черной одежде с оружием в руках. Звучат звуки выстрелов. Также на пересечение магистралей подъехала машина с закрепленными впереди металлическими щитами из-за которых человек несколько раз выстрелил, а затем бросил предмет, похожий на гранату. При этом людей, по которым ведется стрельба на видео не видно.

«Стреляют в мирных людей!» — говорится в сообщении журналистов.

Telegram-канал Readovka, ссылаясь на информацию, полученную от корреспондента, находящегося на месте событий, сообщает , что белорусские силовики в противостоянии с протестующими применили оружие с резиновыми пулями (ранено 3 человека), а также свето-шумовые гранаты (ранено 2 человека). Одного митингующего избили сотрудники ОМОН, еще троих сбил автозак, резюмирует СМИ.