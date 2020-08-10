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Тихановская обратилась к силовикам и протестующим 

РИА Новости и ещё 18 26 минут назад
Тихановская обратилась к силовикам и протестующим
Фото: © Виктор Толочко
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась с заявлением к военным, милиции и протестующим, пишет Sputnik Беларусь.

"Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они — часть народа", — приводит издание ее слова в Telegram-канале.

Также она призвала своих сторонников предотвращать провокации и не давать поводов для применения насилия.

"Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать", — отметила она.

В Белоруссии начались массовые протесты после проведения президентских выборов, на которых с большим отрывом лидирует Александр Лукашенко. В некоторых городах милиция задержала протестующих.
Самая накаленная ситуация сейчас в столице. Сотрудники правоохранительных органов применяют водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть пострадавшие. Стычки продолжаются в различных районах города.
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В мире , Александр Лукашенко , МВД , ИА Sputnik
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