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В ЦИК сообщили, что Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии 

ТАСС и ещё 77 15 минут назад
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства по поступающим из областей данным, первые итоги по всей стране возможны к 02:00. Об этом заявила в понедельник председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина.
По ее словам, в Брестской области об итогах голосования отчитались четыре района, за Лукашенко голоса отдали 79,69%, за Тихановскую — 3,8%; в Гомельской области — четыре района, за Лукашенко 90%, за Тихановскую — 3,2%; в Гродненской области — восемь районов, за Лукашенко — 92,7%, Тихановскую — 3,89; в Могилевской области — четыре района, за Лукашенко 93,8%, а второе место занял кандидат "против всех" — 3,3%.

"Я рассчитываю, что к двум часам ночи мы будем обладать предварительными итогами по стране", — добавила она.

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В мире , Видео , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , Лидия Ермошина , Центризбирком России
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