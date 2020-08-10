По ее словам, в Брестской области об итогах голосования отчитались четыре района, за Лукашенко голоса отдали 79,69%, за Тихановскую — 3,8%; в Гомельской области — четыре района, за Лукашенко 90%, за Тихановскую — 3,2%; в Гродненской области — восемь районов, за Лукашенко — 92,7%, Тихановскую — 3,89; в Могилевской области — четыре района, за Лукашенко 93,8%, а второе место занял кандидат "против всех" — 3,3%.

"Я рассчитываю, что к двум часам ночи мы будем обладать предварительными итогами по стране", — добавила она.