— За всю историю Америки, ни разу не было так, чтобы кандидат, во время президентства которого США погружались в какой-либо экономический кризис, выигрывал выборы, — напомнил в беседе с «СП» доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов.
— Это Дональд Трамп понимает, что Америка, по сути, сейчас обескровлена. Ее объективно ослабили, во-первых, войны в Ираке и в Афганистане, обошедшиеся американским налогоплательщикам в 8 триллионов долларов, а, во-вторых, финансовый кризис 2008 года и нынешний коронавирус. Поэтому, считает он, необходимо делать американскую экономику более эффективной, договариваясь с Россией. Но этот взгляд кардинально отличается от взглядов Байдена, которого либеральная элита США воспринимает как «нового Обаму», по приходу которого в Белый дом все встанет обратно на свои накатанные рельсы.
И если он победит, то, на мой взгляд, американская политическая система заработает слаженно, как швейцарские часы. Пристальное внимание будет уделено как раз России и Китаю, все силы будут брошены на сдерживание двух стран, поскольку политические элиты США еще не вышли из эйфории 90-х годов, думая, что Америка все еще является империей. А раз так, то она, соответственно, должна защищать свои зоны влияния, продолжая финансировать своих союзников. И США победоносным маршем и дальше будут шагать по планете. Поэтому, кстати, все изначальные инициативы Трампа улучшить отношения с Россией и потерпели крах — их блокировал Конгресс США.
— Ну, скорее, «обамовщина». Это Трамп себя позиционирует как нового Рональда Рейгана. Правда, подход у него к делам, в отличие от риторики, все-таки прагматический, неоизоляционизм отчасти. А вот если выигрывает Байден, то это прямая попытка сохранить однополярный политический мир. И главный внешний политический курс Америки должен быть бескомпромиссным по отношению ко всем остальным.
— Ну, впрямую на военный конфликт с нами США не пойдут, поскольку это чревато непредсказуемыми результатами. Трамп же не «пошел войной» ни против Северной Кореи, ни против Ирана, ни даже против Венесуэлы, которая вообще под боком США. А Россия и Китай — это уже другого уровня державы. Поэтому ставки будут сделаны, полагаю, на санкции и на повторение того «трюка», который в свое время удалось провернуть Рональду Рейгану — «гонка вооружений» и попытка расшатать нас экономически. Параллельно с тотальной демонизацией России — вмешательство в выборы и все прочие смертные грехи. Что, собственно, уже происходит.
Но основная ставка будет сделана на нашу [внутреннюю] оппозицию. Которая как бы должна почувствовать возникший в нашем обществе из-за всего происходящего протест и начать расшатывать ситуацию изнутри. Чтобы мы «рухнули» изнутри, как в свое время Советский Союз.
Что же, если прогноз американского профессора истории и на этот раз окажется верным, то уже к декабрю, пожалуй, Америка «саданет» по России, как говорится изо всех орудий главным калибром. И едва ли наша также обескровленная российская экономика этот удар сможет вынести без очередных тяжелых потерь, которые имеют все шансы стать критическими. Остается только надеяться на то, что Америке после президентских выборов все же будет не до нас.
Из-за сверхполяризации американского общества, подчеркнул Константин Блохин, американские правящие элиты сейчас расколоты на два лагеря, и если Джо Байден все же выиграет президентскую гонку, то он, по большому счету, станет во главе только половины Америки. Потому что, подчеркнул он, как сейчас Байден пытается мобилизовать пассивный афроамериканский электорат и использовать разные стратегии борьбы с Трампом, так и другая, традиционная часть «белой» Америки, поддерживающая Трампа, в свою очередь будет мобилизована. И Америка надолго увязнет во внутреннем конфликте.
А он может быть очень и очень серьезным.