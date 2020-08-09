По итогам выборов президента США , которые должны состояться в начале ноября 2020 года, с большой долей вероятности победу одержит кандидат от Демократической партии Джозеф Байден . К такому выводу пришел, в частности, американский профессор истории Аллан Лихтман, использовав собственную тестовую систему «13 ключей к Белому дому».

Напомним, Аллан Лихтман известен тем, что, занимаясь подобным прогнозированием с 1984 года, восемь раз точно определил победителя предвыборной гонки в США. Ошибся в своих прогнозах профессор только однажды, в 2000 году, когда прочил победу демократу Альберту Гору , но победу одержал республиканец Джордж Буш-младший . Впрочем, Гор тогда действительно мог выиграть всенародное голосование, если бы Верховный суд США неожиданно не постановил остановить пересчет голосов избирателей Флориды, в связи с чем президентский пост достался Джорджу Бушу-младшему. Так что профессор настаивает, что его прогноз изначально был точен.

Примечательно, что и некоторые российские эксперты также полагают, что новым хозяином Белого дома станет именно Джозеф Байден.

— За всю историю Америки, ни разу не было так, чтобы кандидат, во время президентства которого США погружались в какой-либо экономический кризис, выигрывал выборы, — напомнил в беседе с «СП» доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов.

Если победят демократы, риторика Джо Байдена имеет все шансы вылиться в новые антироссийские санкции. Куда более жесткие, чем были до этого.

В том, что демократы в случае успеха своего кандидата на выборах начнут «закручивать гайки» в наших отношениях, сомневаться не приходится.

«Насколько же жесткой может быть политика США в отношении России , если новым главой Белого дома станет демократ Джо Байден?», — поинтересовалась «СП» у ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН , политолога-американиста Константина Блохина

— Это Дональд Трамп понимает, что Америка, по сути, сейчас обескровлена. Ее объективно ослабили, во-первых, войны в Ираке и в Афганистане, обошедшиеся американским налогоплательщикам в 8 триллионов долларов, а, во-вторых, финансовый кризис 2008 года и нынешний коронавирус. Поэтому, считает он, необходимо делать американскую экономику более эффективной, договариваясь с Россией. Но этот взгляд кардинально отличается от взглядов Байдена, которого либеральная элита США воспринимает как «нового Обаму», по приходу которого в Белый дом все встанет обратно на свои накатанные рельсы.

И если он победит, то, на мой взгляд, американская политическая система заработает слаженно, как швейцарские часы. Пристальное внимание будет уделено как раз России и Китаю, все силы будут брошены на сдерживание двух стран, поскольку политические элиты США еще не вышли из эйфории 90-х годов, думая, что Америка все еще является империей. А раз так, то она, соответственно, должна защищать свои зоны влияния, продолжая финансировать своих союзников. И США победоносным маршем и дальше будут шагать по планете. Поэтому, кстати, все изначальные инициативы Трампа улучшить отношения с Россией и потерпели крах — их блокировал Конгресс США.

«СП»: — То есть с победой Байдена во внешнюю политику США возвращается «рейгановщина»?

— Ну, скорее, «обамовщина». Это Трамп себя позиционирует как нового Рональда Рейгана. Правда, подход у него к делам, в отличие от риторики, все-таки прагматический, неоизоляционизм отчасти. А вот если выигрывает Байден, то это прямая попытка сохранить однополярный политический мир. И главный внешний политический курс Америки должен быть бескомпромиссным по отношению ко всем остальным.

Это глобализм, это pax Americana, сохранение мирового либерального порядка. А кто же является главным препятствием на пути мирового либерального порядка? В первую очередь это так называемые ревизионистские державы — Россия и Китай. Поэтому на них, полагает американская элита, надо давить на них изо всех сил.

«СП»: — И как на нас будет давить Байден, засядь он в Белом доме? Неужели с позиции военной силы?

— Ну, впрямую на военный конфликт с нами США не пойдут, поскольку это чревато непредсказуемыми результатами. Трамп же не «пошел войной» ни против Северной Кореи, ни против Ирана, ни даже против Венесуэлы, которая вообще под боком США. А Россия и Китай — это уже другого уровня державы. Поэтому ставки будут сделаны, полагаю, на санкции и на повторение того «трюка», который в свое время удалось провернуть Рональду Рейгану — «гонка вооружений» и попытка расшатать нас экономически. Параллельно с тотальной демонизацией России — вмешательство в выборы и все прочие смертные грехи. Что, собственно, уже происходит.

Но основная ставка будет сделана на нашу [внутреннюю] оппозицию. Которая как бы должна почувствовать возникший в нашем обществе из-за всего происходящего протест и начать расшатывать ситуацию изнутри. Чтобы мы «рухнули» изнутри, как в свое время Советский Союз.

Что же, если прогноз американского профессора истории и на этот раз окажется верным, то уже к декабрю, пожалуй, Америка «саданет» по России, как говорится изо всех орудий главным калибром. И едва ли наша также обескровленная российская экономика этот удар сможет вынести без очередных тяжелых потерь, которые имеют все шансы стать критическими. Остается только надеяться на то, что Америке после президентских выборов все же будет не до нас.

Из-за сверхполяризации американского общества, подчеркнул Константин Блохин, американские правящие элиты сейчас расколоты на два лагеря, и если Джо Байден все же выиграет президентскую гонку, то он, по большому счету, станет во главе только половины Америки. Потому что, подчеркнул он, как сейчас Байден пытается мобилизовать пассивный афроамериканский электорат и использовать разные стратегии борьбы с Трампом, так и другая, традиционная часть «белой» Америки, поддерживающая Трампа, в свою очередь будет мобилизована. И Америка надолго увязнет во внутреннем конфликте.

А он может быть очень и очень серьезным.

— За господином Трампом, — напомнил «СП» руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой, — стоят, в том числе и мировые заинтересованные элиты. Это раньше мировая война носила характер межнациональной розни, сейчас в нашем постиндустриальном обществе она приобрела новую ипостась и легко может вылиться в самую настоящую гражданскую войну, поскольку мир стал глобальным. И если Трамп или его оппоненты не признают результаты ноябрьских выборов, сценарий с военными столкновениями вполне может стать рабочим, особенно если учесть, что каждый американский штат обладает собственной армией.