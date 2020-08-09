По словам Лукашенко, сегодня, 9 августа, отказ во въезде в страну получили 170 граждан России и Польши.

Белоруссия усилила контроль на границе с Россией. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, сегодня, 9 августа, отказ во въезде в страну получили 170 граждан России и Польши. Лукашенко отметил, что они «не могли объяснить, зачем едут», передает информационное агентство БелТА.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента. Для граждан были открыты свыше пяти тысяч избирательных пунктов, в том числе за рубежом и на территории России.