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Белоруссия усилила контроль на границе с Россией 

ТК «Звезда» и ещё 4 1 час назад
Белоруссия усилила контроль на границе с Россией
Фото: РИА Новости
По словам Лукашенко, сегодня, 9 августа, отказ во въезде в страну получили 170 граждан России и Польши.
Белоруссия усилила контроль на границе с Россией. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, сегодня, 9 августа, отказ во въезде в страну получили 170 граждан России и Польши. Лукашенко отметил, что они «не могли объяснить, зачем едут», передает информационное агентство БелТА.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента. Для граждан были открыты свыше пяти тысяч избирательных пунктов, в том числе за рубежом и на территории России.
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В мире , Политика , СНГ , Польша
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