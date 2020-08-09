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Шеф Пентагона: США перебрасывают войска к границе с Россией 

Газета.Ru 39 минут назад
США перебрасывают войска к границе с РФ
Фото: Reuters
Целью перегрупировки войск США в Европе является усиление военного присутствия на границе с Россией и сдерживание Москвы. Об это заявил министр обороны США Марк Эспер, передает ТАСС.

"Решение президента США Дональда Трампа в начале июня ускорило уже проходивший процесс", — сказал министр.

По его словам, союзники США по НАТО позитивно оценили перемещение войск.
В среду, 29 июля, Пентагон официально сообщил о выводе около 12 тыс. американских военнослужащих из ФРГ. При этом на родину должны вернуться только 6,4 тыс. военнослужащих, а остальные перебазируются в Европе.
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В мире , Армия , Политика , Марк Эспер , Дональд Трамп , Пентагон , НАТО , ИТАР-ТАСС , Москва , США
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