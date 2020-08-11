День выборов президента Белоруссии , на которых предсказуемо победил Александр Лукашенко , закончился массовыми протестами и столкновениями с милицией по всей стране. Против протестующих бросили спецтехнику, военных и ОМОН с гранатами, резиновыми пулями и слезоточивым газом. Есть раненые и, по слухам, даже погибшие. Вечером в понедельник история повторилась: белорусы вновь вышли на улицы.

Главная соперница первого и единственного президента Светлана Тихановская не признает поражения и готова идти до конца. Лукашенко же, кажется, вполне доволен тем, как все оборачивается, и вновь рассуждает о «кукловодах», которые безуспешно мутят воду в его стране. Мнение мирового сообщества по поводу происходящего в Белоруссии разделились.

Китай , ряд республик бывшего СССР, а главное — Россия уже поздравили бессменного президента с победой, а Европа задумалась об ужесточении санкций. «Лента.ру» побеседовала с непосредственными участниками уличных боев, представителями оппозиции и политологами, чтобы разобраться в происходящем.

Отпраздновали

«Понимаете, это [выборы] праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник», — так действующий и, по данным ЦИК, избранный на шестой срок президент Белоруссии Александр Лукашенко описал день выборов в стране, закончившийся массовыми протестами и столкновениями протестующих с ОМОНом.

По официальным данным, пострадали 39 силовиков и более полусотни гражданских. По неофициальным — раненых намного больше, есть даже погибшие. Например, неизвестна судьба молодого человека, который зацепился за въехавший в толпу автозак. А вот минчанин, которого все считали погибшим, оказался жив — более того, омоновцы сами вынесли его из автозака и потребовали вызвать для него скорую.

Особенно жесткие столкновения произошли в центре Минска — силовики сперва орудовали дубинками, потом в ход пошли слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Не стихали взрывы светошумовых гранат, летевших в протестующих. В результате несколько человек получили серьезные ранения и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Протестующих от военных прикрывали трамваи и автомобилисты. Были, однако, и случаи, когда милиция отказывалась от применения силы. В Лиде ОМОН опустил щиты, в Пинске глава исполкома вышел на переговоры с протестующими, в Барановичах омоновцы просто отступили перед толпой протестующих.

На самом деле противостояние началось еще днем в воскресенье, когда в города начали стягивать военную технику, а людей массово арестовывали без объяснения причин прямо на улицах. С самого утра люди жаловались на проблемы с доступом в интернет и плохую мобильную связь. Правозащитники сообщали, что задерживали не только активистов, но и независимых наблюдателей.

Но белорусская власть, и в первую очередь Лукашенко, как будто не слышит, о чем протестующие кричат уже не первый месяц. Рекордную явку и очереди на избирательных участках глава ЦИК Лидия Ермошина объяснила провокацией оппозиционного электората — мол, они специально задерживаются в кабинках и срывают голосование. Ни одной серьезной жалобы комиссия не зафиксировала и намекнула, что все заявления, поступившие от недовольных граждан, — явная подделка. Белорусские спецслужбы считают, что объединенный штаб оппозиции координируется «кукловодами» из Чехии . А Лукашенко заявил об «определенном наплыве "майданутых"» с территории Украины и России, а белорусский интернет и вовсе отключили из заграницы.

Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская уже заявила, что сдаваться не собирается и будет всеми законными средствами оспаривать итоги выборов — по данным ее штаба и альтернативным экзитполам, она получила около 80 процентов голосов. А значит, не сдадутся и ее сторонники. Акции протеста в Белоруссии продолжаются.

«Диктатор развязал войну»

Недовольные граждане находят способы выйти на связь, хотя интернет в Белоруссии все еще не работает. По оппозиционным ресурсам, например, Telegram-каналу оппозиционного журналиста Степана Путило Nexta Live, распространились призывы продолжить акции 10 августа с заголовком «Диктатор развязал войну». Протестующих просят иметь при себе аптечку и купить защитную экипировку в строительных и спортивных магазинах, обозначены точки сбора и стратегия поведения — например, рекомендуют вставать в «сцепки», чтобы противостоять задержаниям, петь песни и не выходить на широкие проспекты, где можно оказаться в окружении.

Распространенные сегодня инструкции отличаются от тех, которым протестующие следовали 9 августа. Если в регионах людям советуют собираться в центре города, то для Минска точки сбора изменились: у ближайших станций метро и площадей рядом с домом, затем движение группами в центр города, куда уже стянута техника, чтобы «зажать карателей со всех сторон, максимально растянуть их силы и измотать».

Очевидно, тактика изменилась после вчерашних боев у стелы «Минск — город-герой» в самом центре города, где сходятся четыре крупнейшие магистрали столицы. Участники протеста, которые побывали там, анонимно рассказали «Ленте.ру», что силовики отгоняли идущих по этим улицам людей от стелы и не давали им слиться в единый поток. «Народ сначала стоял по бокам дороги, потом вышел на дорогу и двинулся к стеле. Силовики в ответ начали взрывать светошумовые гранаты. Народ остановился, отошел назад, потом опять начал собираться и наступать, и так несколько раз».

AP

Мужчина своими глазами увидел тот самый момент въезда автозака в толпу. «С улицы Тимирязева, откуда шел народ, выехал один автозак, — рассказал он. — Народ не давал ему проехать, и водитель уже надавил на педаль. Один человек повис на этой машине, потом упал, и по ноге ему проехали, судя по фото, которое я уже потом видел. До полпервого ночи люди стояли, потом уже народ оттеснили и начали прогонять дальше от центра по крупным улицам, сходящимся к стеле».

Еще один очевидец событий, оказавшийся на другой прилегающей к стеле магистрали — улице Немига, столкнулся напрямую с военными, которых бросили на подавление бунтов. Он рассказал, что люди просто кинулись врассыпную, и именно там применялись резиновые пули.

По его наблюдениям, силовые структуры вообще делали так, чтобы окружить стелу, а потом вытеснить людей, чтобы они не могли соединиться в один поток. «А если бы соединились… не знаю даже», — добавляет собеседник «Ленты.ру».

10 августа должен был состояться мирный митинг с участием Светланы Тихановской. Но она отказалась выходить на улицу, поэтому, очевидно, столкновения силовиков и недовольных граждан продолжатся, а значит, снова будут и раненые, и арестованные.

Не площадной лидер

«Команда Тихановской приняла решение, что Светлане лучше воздержаться от непосредственного участия в уличных протестах, во избежание провокаций со стороны власти, которые могут быть использованы против всех сторонников перемен. Она — командный человек, поэтому она согласилась с общим решением», — сообщили «Ленте.ру» в объединенном штабе оппозиции.

Представительница штаба Анна Красулина объяснила, что миссия Тихановской — это быть человеком, который даст всем единый месседж, объединение людей в позитивном настрое, в борьбе за свое будущее и будущее своих детей настолько, насколько каждый готов к этой борьбе и может себе это позволить.

«Для одних это — забастовка, для других — вывод денег из банков, для третьих — белый браслет на руке. Уровень проявления протеста разный, и каждый взрослый человек определяет его сам», — объяснила наша собеседница принципы оппозиции.

Что касается Светланы, то она, по словам Красулиной, уже стала политиком, но всем очевидно, что она не площадной лидер, а объединяющая фигура, поэтому так важно ее беречь.

«Я не знаю, может быть, вам из России кажется иначе, но в Белоруссии все прекрасно понимают, что она на самом деле мать и жена, которая встала на место посаженного мужа. Ее так и воспринимают»», — говорит наша собеседница.

«Мы рассчитываем на поддержку неравнодушных людей в России, большего числа сторонников демократии. Людей, которые не разделяют мнение Путина по этому вопросу, — добавила Красулина. — Белорусский народ созрел для перемен, понял, что он готов к свободе и нормальному развитию, он отстаивает свои права, хочет сделать лучше для своих детей. Поэтому я уверена, что российский народ поддержит белорусов».

Поздравления с недоумением

Очевидно, Красулина намекала на то, что президент России Владимир Путин отправил Лукашенко поздравительную телеграмму, где выражал надежду, что продолжение работы его коллеги будет «способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях», в том числе интеграции в рамках Союзного государства.

И это несмотря на то, что Лукашенко критикует Россию и Союзный договор еще с прошлого года, когда Москва и Минск так и не смогли договориться о ценах на энергоносители (из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли они сравнялись с общемировыми), Лукашенко требовал продавать нефть и газ по внутригосударственным ценам, в России ему отвечали, что для этого надо стать государственным образованием, то есть углубить интеграцию.

Потом, во время пандемии, Лукашенко назвал закрытие Россией границы «абсолютной глупостью» и «головотяпством» и обвинил Москву в порче отношений братских народов. В последние месяцы перед выборами белорусский лидер отметился новыми яркими заявлениями на этот счет — например, заявил, что интеграция абсолютно невозможна.

Кроме того, прямо перед выборами произошли две крайне неприятные для Москвы истории. Первая касается задержания экс-соперника Лукашенко, бывшего председателя Белгазпромбанка Виктора Барико по делу о выводе миллионов незаконных средств за рубеж. Спецслужбы в Минске прямо заявили, что у банкира были «кукловоды в руководстве "Газпрома" , а может, и выше».

Вторая история произошла совсем недавно: под Минском задержали 33 россиянина, которых госорганы Минска назвали боевиками ЧВК Вагнера и сообщниками блогера Сергея Тихановского , против которого расследуется дело о подготовке терактов и массовых беспорядков. Оба раза Москве приходилось оправдываться, что она не вмешивается в иностранные выборы, а «боевики» вообще оказались частными охранниками и ехали транзитом в Африку, но их подставили.

На этом неприятности российских граждан в Белоруссии не закончились. В день выборов силовики задержали при исполнении профессиональных обязанностей не один десяток журналистов из России. Особенно запомнились задержания корреспондентов «Дождя», которых среди бела дня на улице просто положили лицом на асфальт, затолкали в машину и увезли в полицию. Позже в МИДе объяснили, что у них нет аккредитации, и скоро их просто выдворят.

Другим коллегам повезло еще меньше. Автора проекта WarGonzo, военкора Семена Пегова задержали в полубессознательном состоянии, протащив за руки по земле — видеозапись задержания опубликовали многие каналы на следующий день. Задержаны также корреспонденты RT, Daily Storm, Meduza и других СМИ — всего 17 человек. МИД России требует решить вопрос в ближайшее время, однако местонахождение всех задержанных сотрудников СМИ до сих пор не установлено.

Председатель правления Общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия "Украинцы России"», политолог Богдан Безпалько объяснил «Ленте.ру», почему Россия не реагирует на происходящее как Запад, который требует немедленного ужесточения санкций. Во-первых, достаточно большие объемы нефти и газа из России идут транзитом через Белоруссию. Во-вторых, если Лукашенко выйдет из интеграционных союзов — ОДКБ, ЕАЭС , Союзного государства — для Кремля это станет существенным ущербом для имиджа и репутации.

«Наконец, Лукашенко фактически взял в заложники 33 человека с российским гражданством, угрожая выдать их Украине (некоторые из них воевали в Донбассе на стороне ополчения — прим. «Ленты.ру»). Все эти факторы, особенно на фоне антироссийских заявлений других кандидатов — Бабарико, Цепкало, Тихановской, — привели к тому, что Россия выбрала выжидательную тактику», — считает Безпалько.

AP

Политолог пояснил, что Лукашенко для России, конечно, «не подарок», и его словам о братстве с Россией он «не верит ни на грош», потому что без дешевой нефти он ничего не собирается делать и неоднократно это доказал. Но «своего» кандидата у России на этих выборах не было — белорусский лидер долго и старательно зачищал поле пророссийских политиков.

«Он хотя бы не будет сразу же после выборов резко разворачивать руль на Запад. Он это будет делать постепенно. Как он обозначил в своем послании — путем достижения многовекторности. У России, таким образом, появится какое-то время, чтобы построить или скорректировать свою стратегию», — считает эксперт.

Безпалько считает, что Лукашенко ничто не грозит, потому что он открыто дал понять, что готов на любые радикальные меры ради сохранения власти. И в этом с Безпалько согласен директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко . Он указывает, что лидеры оппозиции с большой долей вероятности могут получить реальные сроки, и они это понимают.

Безпалько указывает, что не только Москва заняла выжидательную позицию. Запад тоже не предпринимает против Белоруссии никаких жестких шагов, которые могли бы существенно ущемить положение Лукашенко — или экономику, или режим. Если так продолжится и дальше, скорее всего, протесты будут подавлены.

«Запад формально, может, и выскажет протест, но это ничего не значит на фоне, скажем, восстановления дипломатических отношений Белоруссии с США. Я даже не удивлюсь, если американцы выскажут протест, но все равно дипломатические отношения страдать не будут», — подытожил он.

Минченко настроен чуть более оптимистично по отношению к протестующим. Он считает, что вчерашние события были только первым раундом. И пусть его выиграли силовики, оппозицию рано списывать со счетов. По его мнению, Лукашенко недооценил Тихановскую и проиграл информационную войну, в первую очередь в интернете, вылепив антагониста из России. В результате симпатий националистов и прозападного электората он не завоевал, а пророссийски настроенных граждан дезориентировал.

На момент сдачи материала в 21:00 мск (совпадает с белорусским временем) по всей Белоруссии люди вновь вышли на акции протеста. ОМОН уже приступил к задержаниям в центре Минска, сообщается о случаях стрельбы по протестующим, очевидцы заметили военный спецназ, есть раненые, в том числе журналистка местного издания «Наша Нива». Светошумовые гранаты применяются даже против маленьких групп людей, идущих в центр. Собеседники «Ленты.ру», находящиеся среди протестующих, говорят, что заметили снайперов на крышах.

Оппозиция намерена продолжить протесты и во вторник, 11 августа. Согласно рассылаемым планам, людей призывают к всеобщей забастовке. Уже сегодня утром ее объявили часть работников Белорусского металлургического завода (БМЗ) в городе Жлобине.