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Украина заявила о готовности сотрудничать с государственными органами США 

Lenta.ru 30 минут назад
Украина напомнила о готовности сотрудничать с США
Фото: РИА Новости
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о готовности страны сотрудничать с государственными органами США. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Украина всегда готова сотрудничать с американскими государственными органами в соответствии с нашими договорными обязательствами», — сказал он. По его словам, украинская сторона готова отвечать на официальные запросы от органов США.

Ермак также подчеркнул, что Украина не будет каким-либо образом вмешиваться в выборы в США. Ранее похожее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал украинцев воздержаться от деятельности, связанной с американским голосованием.
Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года.
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В мире , Владимир Зеленский , Андрей Ермак , Интерфакс , США
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