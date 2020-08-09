Будет Майдан? Лукашенко идёт на переизбрание

Белоруссии 9 августа стартовал главный день выборов президента. Мало кто сомневается, что голосование в итоге обернётся очередным переизбранием действующего главы государства Александра Лукашенко , который находится у власти уже пять сроков — 26 лет. Однако в этом году на фоне обострения ситуации как во внутренней политике республики, так и во внешней, его победа рискует быть неубедительной и привести к дальнейшему росту напряжённости.

Досрочное голосование в Белоруссии началось ещё 4 августа — тогда Центральная избирательная комиссия ( ЦИК ) республики сообщила о явке в 5% от общего числа избирателей. Накануне главного дня выборов она составила, по официальным данным, уже более 32%. У критически настроенных аналитиков эта информация вызывает резонные сомнения: в конечном счёте, проще пойти на участок в выходной, а не тратить время в будни, а треть избирателей — серьёзный показатель, особенно на фоне многочисленных призывов к бойкоту.

Впрочем, опыт прошлых выборов, на которых неизменно побеждал Лукашенко, свидетельствует: любые цифры ЦИК, вероятно, просто «рисует». Кроме того, прежде президент не сталкивался с жёсткой конкуренцией и потому его победу можно было пытаться представить как легитимную — активно поддерживаемых населением соперников ведь всё равно не было.

В этом году ситуация в корне изменилась. Для Лукашенко шестой срок принципиально важен: на него он наметил конституционные изменения и, по мнению ряда экспертов, даже планирует подготовить процесс передачи власти сыну Николаю. Поэтому он нуждается в убедительной победе, которая не стоила бы ему новых западных санкций и других издержек.

Для имитации подлинно свободных выборов власть сделала немало. Изначально о намерении выдвинуть своих кандидатов заявили 55 инициативных групп — рекордное количество для республики. ЦИК, впрочем, ещё на начальном этапе отказала большей части из них, но серьёзных соперников оставила. Ими стали экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и создатель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Оба продемонстрировали способность консолидировать вокруг себя протестный электорат. У Бабарико, по неофициальным данным, было в некоторые моменты до 60% общественной поддержки, в то время как у Лукашенко — немногим более 20% (а истинный рейтинг, считают многие, и того хуже — отсюда и вытекает прозвище Саша 3%). В итоге игры в демократию закончились: власть инициировала «дело Белгазпромбанка», а затем и задержала самого кандидата. С Цепкало всё прошло ещё проще — ему забраковали часть подписей в поддержку, и он «не набрал» необходимое их количество.

На этом фоне единственным сколь-нибудь перспективным соперником осталась Светлана Тихановская, супруга популярного блогера Сергея Тихановского, вынужденная включиться в гонку вместо мужа — после его ареста. Политологи выражали сомнения в её конкурентоспособности. Если Сергей Тихановский действительно пользуется поддержкой многих белорусов, то его жена им была известна мало.

Но в итоге ей удалось, казалось бы, невозможное в условиях белорусской политики: объединить оппозицию. Штабы Бабарико и Цепкало заявили о начале совместной работы с Тихановской, сама она отказалась от президентских амбиций, пообещав в случае победы просто провести новые, честные выборы с допуском всех кандидатов. И такая тактика сработала, что и продемонстрировал масштабный митинг в её поддержку в Минске, собравший, по данным правозащитников, 64 тысячи человек.

Участие Тихановской в кампании — один из наиболее серьёзных, если не самый важный вызов для Лукашенко. В экспертном сообществе не исключают, что после выборов события в Белоруссии могут пойти по достаточно радикальным сценариям. Своё поражение Лукашенко, конечно, не признает, это очевидно всем, и белорусы, уже продемонстрировавшие рост протестной активности, вполне способны устроить масштабные антиправительственные акции. Силовые методы подавления протестов, как показали события последних месяцев, лишь подстёгивают их, поэтому Майдан наподобие украинского, которым пугал население сам президент, выглядит не таким уже нереальным. Другой вариант событий — «венесуэльский», то есть признание Западом Тихановской как нового президента, но и сохранение за Лукашенко рычагов власти с опорой на силовиков. В любом случае, принципиальное значение приобретёт роль Москвы, которой явно не нужен очередной кризис на западных рубежах.