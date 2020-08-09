«Ты заслуживаешь смерти» 

Этим летом Рунет заполонили ролики, на которых молодой человек, перемазав лицо черной краской, в крайне эксцентричной манере общается со случайными собеседниками, шокируя пользователей расистскими высказываниями, критикой движения Black Lives Matter и шутками на грани фола. Белый националист из Австралии с ником CatboyKami выводит в свои эфиры представителей других рас и беспощадно их троллит. Пока толпа хейтеров на Западе обещает найти и уничтожить блогера, в России у него появилась армия поклонников, которые восхищаются его юмором и свободой. Как австралийскому стримеру средней руки удалось добиться общемировой славы и почему он винит в организации движения Black Lives Matter евреев — в материале «Ленты.ру».

«Трансниггер»

«Эйоу! Че как, нига?» — безжалостно коверкая язык, интересуется у собеседника белый молодой человек с размалеванным черной краской лицом. «Глянь-ка, да ты белый! Это значит, что ты расист и топишь за Дональда Трампа !» — безапелляционно добавляет он и замирает в ожидании реакции оппонента. Примерно так начинается большинство роликов-отрезков из онлайн-трансляций скандально известного австралийского стримера CatboyKami в сервисе Omegle.

Перед зрителями он, как правило, предстает с блэкфейсом (раскрашенным в черный цвет лицом, что считается грубейшим проявлением расизма) и, пародируя негритянский акцент, без разбора называет всех своих собеседников «ниггерами». Подобное нарушение общепринятых норм и тотальное игнорирование социальных запретов, особенно на фоне Black Lives Matter (BLM), мягко говоря, шокирует большинство рядовых пользователей платформы.

Во время одной из трансляций, отвечая на вполне резонный вопрос «Что с тобой не так?», CatboyKami заявил, что он «трансниггер», которого ждет «прекрасное черное будущее», где он со своими черными братьями будет насиловать белых женщин. «Мы заберем эту страну из рук поганых белых расистов, — заявил стример, мимоходом обвинив свою собеседницу в расизме за предположение о том, что в детстве его, возможно, уронили головой, — это расизм! Только потому, что я черный, ты считаешь, что я тупой!»

Со временем стример обзавелся карнавальным костюмом полицейского. В таком образе он не раз пародировал задержание афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе , после смерти которого в десятках городах США начались массовые протесты, положившие начало глобальному движению BLM. В постоянный гардероб CatboyKami также вошли черный кудрявый парик, внушительных размеров позолоченная цепь, майка с именем и номером легендарного баскетболиста Майкла Джордана , игрушечный пистолет и ведро курицы из KFC, которое стало обязательным атрибутом всех его трансляций с блэкфейсом. «Мне приходится платить им 20 долларов за курицу», — пожаловался австралиец в интервью для имиджборда «Двач», намекнув на то, что KFC не заплатил ему ни копейки за продакт-плейсмент.

Не обошлось также и без пародий на азиатов. В начале августа на YouTube стали появляться отрезки из так называемого «чингчонг-стрима», на которых австралиец в кимоно и традиционной соломенной шляпе жадно пожирает из тарелки лапшу с летучей мышью. «Моя очень извиняться, моя расист, моя стыдно», — кланялся желтолицый CatboyKami в ответ на ругательства взбешенной девушки.

Иногда, правда, он все-таки снисходит до серьезных диалогов с собеседниками, аргументируя свои провокационные действия, которые, по мнению многих, деструктивны и несут лишь ненависть. У CatboyKami нашлось на это объяснение: «Ненависть — это необходимая эмоция. Это реакция на ситуацию, когда что-то угрожает тому, что ты любишь. И прямо сейчас, дорогуша, в наших сердцах гораздо меньше ненависти, чем у тех, кто стремится нас уничтожить».

«Его борьба»

Трудно поверить, что буквально несколько месяцев назад CatboyKami, о котором сейчас знает весь интернет, был малоизвестным летсплеером по видеоигре Fortnite с ником LoliSocks. Он переодевался в наряды героинь аниме и снимал уличные пранки. Сегодня австралийца ненавидят десятки тысяч людей: его оскорбляют, угрожают ему расправой, а также призывают администрацию социальных сетей и видеохостингов без жалости блокировать все аккаунты, так или иначе связанные с творчеством CatboyKami. «Пожалуйста, кидайте жалобы на аккаунты CatboyKami на всех платформах. TikTok, Twitter, Instagram и прочее. Это зашло слишком далеко, и это не смешно», — призвал один из недовольных.

«Его имя CatboyKami. Twitter, сделай то, что должен, и уничтожь его карьеру», — написал другой, опубликовав видео, на котором стример на глазах у чернокожего ребенка пародировал задыхающегося Флойда во время рокового задержания. «Я не могу дышать! Офицер, я не могу дышать», — корчится CatboyKami на видео, перезалитая копия которого набрала 1,8 миллиона просмотров в Twitter.

Разъяренные пользователи даже создали петицию на Change.org с требованиям отключить каналы австралийца от монетизации и удалить его аккаунты с YouTube и Twitch. «Стример и блогер CatboyKami унижает чернокожих и других представителей меньшинств, в основном несовершеннолетних. Он выступает против афроамериканцев, которые в данный момент находятся в крайне уязвимом положении из-за событий, связанных с жестокостью полиции и BLM. Это нужно остановить», — говорится в описании петиции, которую пока поддержало больше 2,5 тысячи человек.

Массовые жалобы принесли свои плоды: аккаунты CatboyKami во всех популярных социальных сетях были заблокированы. Но это только распалило «реального трансниггера», который начал активно создавать новые страницы прямо во время стримов.

Не забыл CatboyKami и про мессенджеры, где до сих пор свободно размещает свои многочасовые трансляции вместе со ссылками на актуальные стримы. Особенно ему приглянулся Telegram. «Telegram — лучший план, который у меня сейчас есть. Я завел канал, где пощу уведомления о том, где и когда буду стримить. Иногда меня банят прямо во время стрима, и я просто сразу пощу ссылку на новый стрим, чтобы продолжать без большой задержки», — признался он.

Фанаты австралийца тоже не остались в стороне и принялись гигабайтами заливать самые провокационные моменты трансляций в социальные сети, мессенджеры и на видеохостинги, например на Bitchute. Это привело в бешенство растущую армию хейтеров австралийца. Некоторые несогласные даже пообещали вычислить местонахождение стримера по IP-адресу и покарать его. «Ты будешь жалеть о своих поступках до конца своих дней. Я считаю, что ты заслуживаешь смерти. Я найду тебя», — обещает ему каждый второй пользователь сервиса.

Но судя по постоянно растущему числу роликов с участием CatboyKami, никому так и не удалось выяснить не только точное местоположение, но даже и имя нарушителя общественного порядка. Тем не менее, по данным Know Your Meme, 21-летний стример проживает в австралийском городе Брисбен и водит дружбу с ультраправым политическим комментатором и ведущим подкаста Николасом Джозефом Фуэнтесом, YouTube-канал которого был заблокирован в феврале 2020 года за нарушение правил площадки. Однако ни настоящего имени, ни фамилии, ни точного адреса CatboyKami узнать никому так и не удалось.

Сам стример отметил, что угрозы его не беспокоят. «Я не боюсь. Я думаю, мир становится хуже. И я готов к этому. Я готов ко всему, что случится сегодня или завтра», — добавил он.

«Лучший блэкфейс, что я видел»

Пока одни безуспешно пытаются расправиться с дерзким троллем-расистом, другие восхищаются творчеством CatboyKami и всячески поддерживают австралийца, воспринимая его творчество как проявление свободы слова и юмора. «Этот стример CatboyKami максимально жирно троллит народ блэкфейсом. Он совсем не стесняется в выражениях. Кажется, это и есть свобода слова, когда белый может спокойно говорить "ниггер". Чернокожие ведь могут использовать в нашу сторону расистские высказывания, а мы — нет», — отметил один из фанатов блогера.

«Кто бы что ни говорил, но CatboyKami выражает все, что адекватные люди так хотят высказать зазнавшимся SJW (Social Justice Warriors, борцам за социальную справедливость — прим. «Ленты.ру») с манией величия. Он показывает, что любым мнением можно подтереться», — восхитился другой его поклонник.

Судя по некоторым роликам, стримера поддерживают не только люди ультраправых взглядов, верящие в идею превосходства белой расы. Во время очередной трансляции в Omegle австралиец встретил темнокожую девушку, которая оказалась его ярой поклонницей. «Kami, о боже, я так тебя люблю! Я нашла тебя! Это так здорово! Я не могу поверить в это. Я твой самый большой фанат! Знай, что у меня есть белый парень, я очень рада этому. А еще я рада, что ты трансниггер! Добро пожаловать в клуб! Власть чернокожим!» — заявила она, чем привела CatboyKami в полный восторг. «О, моя нубийская королева! Да! Власть чернокожим!» — воскликнул он.

Без комплиментов не остался и вызывающий образ CatboyKami. «Это лучший блэкфейс, что я видел», — отметил другой юный афроамериканец во время беседы с троллем-расистом.

Одна из самых крепких фан-баз австралийца сформировалась на просторах русскоязычного интернета. Пользователи из России и стран бывшего СНГ возвели творчество CatboyKami в культ. Ему посвящают мемы, жертвуют деньги, стримера называют героем нашего времени и даже создают паблики и каналы, где публикуют тематические новости, переводы трансляций и ссылки на актуальные стримы. «Собираем и архивируем провокационные видео самого храбрейшего тролля CatboyKami! Покуда он еще жив или не на бутылке», — сообщается в шапке одного из пабликов с аудиторией в 12 тысяч подписчиков.

«В сообществе обсуждается творчество австралийца CatboyKami, который в своих видео поднимает острые социальные темы, попутно тролля леваков», — трактует его творчество администрация другого паблика, на который подписаны более 29 тысяч человек.

Оказалось, что несмотря на радикальные высказывания, многим русскоязычным пользователям понравился воинственный образ австралийского белого парня. «Каждый, кто борется за свободу слова и против цензуры, заслуживает уважения. Независимо от его взглядов и взглядов цензоров», — отметил один из них.

«Никогда не мог представить, что в столь отдаленной стране, нам совершенно не близкой по культуре и законам, появится человек настолько близкий по взглядам. Пусть и чуть-чуть радикальный», — признался другой.

Русскоязычное фан-сообщество CatboyKami настолько преисполнилось любовью к австралийцу, что в Рунете начали появляться эксклюзивные интервью со стримером. Пообщаться с CatboyKami уже успели представители имиджборда «Двач» и заблокированный на Twitch за расистские высказывания украинский блогер Алексей Швецов , известный в сети под ником itpedia (2,4 миллиона подписчиков). «Я думаю, что нравлюсь людям потому, что делаю что-то особенное», — рассказал Kami Швецову на видео, которое за неделю набрало более 840 тысяч просмотров во «ВКонтакте».

Из интервью выяснилось, что CatboyKami считает, будто BLM выгодно еврейской общине, которая стремится укрепить свои позиции в США за счет принижения белых людей, у которых на сегодняшний день уровень внутригруппового фаворитизма и так упал до исторического минимума. «BLM также вредит и афроамериканцам, потому что они выступают пешками во всех этих еврейских играх», — пояснил он.

Австралиец также добавил, что не считает расизм чем-то плохим. «На протяжении всей человеческой истории наши предки уничтожали все чужеродные группы, которые им встречались. Потому что, если бы они этого не делали, нас бы сейчас попросту тут не было», — заявил стример, подчеркнув, что согласно теории игр, любое толерантное общество в конечном итоге обречено на исчезновение. «****** (ну и ну), такой молодой пацан, а говорит такие серьезные вещи», — восхитились в комментариях.

По словам Kami, его костюмированные трансляции — это завернутое в развлекательную оболочку политическое заявление, которое призвано открыть глаза белым людям. «Многие белые, особенно на Западе, не понимают, что происходит. Они не в курсе, что их систематически уничтожают», — полагает он.

Стример также добавил, что помимо пародий на угрожающие белой расе группы людей, он старается проводить разговорные стримы, где серьезно отвечает на вопросы своих фанатов. «Думаю, это неплохо доносит мое сообщение», — заявляет CatboyKami. На вопрос, что может его становить, он отвечает — только пуля в голову.