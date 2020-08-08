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Соратницу Тихановской отпустили с извинениями 

Lenta.ru 29 минут назад
Соратницу Тихановской отпустили с извинениями
Фото: Виктор Толочко / Sputnik
Задержанную соратницу кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Колесникову отпустили. Об этом сообщили в штабе бывшего претендента на пост главы государства Виктора Бабарико, передает РИА Новости.

«Сотрудники сказали, что ее перепутали. Марию подвезли к месту ужина и извинились», — указали в штабе.

О задержании Колесниковой сообщалось вечером 8 августа. Женщину силой увели в милицейский автобус и повезли в Центральный РУВД Минска.
Ранее кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, соперница действующего лидера государства Александра Лукашенко, скрылась в целях безопасности. Сейчас она находится в тайном месте в окружении членов своего штаба и журналистов в столице Белоруссии.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Тихановская — жена блогера Сергея Тихановского, который сам хотел баллотироваться, но был арестован. В СИЗО находится еще один претендент на президентский пост, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало также не был допущен к выборам и бежал из страны, опасаясь политических преследований.
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В мире , Александр Лукашенко , МВД , ФСИН
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