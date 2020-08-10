Число задержанных в Белоруссии превысило 200

Более 200 человек были задержаны в Белоруссии в день выборов президента. Об этом сообщает пресс-служба правозащитного центра «Весна».

Вчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным итогам голосования, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей.

«По состоянию на 10:00 10 августа "Весне" известно о по меньшей мере 213 задержанных в Белоруссии 9 августа», — сообщили в правозащитном центре сегодня.

По данным «Весны», 110 человек были задержаны в Минске, в частности, 40 человек были задержаны на избирательных участках или вблизи них (большинство задержанных — наблюдатели), 70 человек — во время акции протеста. В других населенных пунктах Белоруссии были задержаны более 15 наблюдателей, протестующие и журналисты. В правозащитном центре заявили, что этот список далеко не полный.