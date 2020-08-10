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В Белоруссии задержаны сотни человек 

Артём Кульша и ещё 76 23 минуты назад
Число задержанных в Белоруссии превысило 200
Фото: ТАСС
Более 200 человек были задержаны в Белоруссии в день выборов президента. Об этом сообщает пресс-служба правозащитного центра «Весна».
Вчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным итогам голосования, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей.

«По состоянию на 10:00 10 августа "Весне" известно о по меньшей мере 213 задержанных в Белоруссии 9 августа», — сообщили в правозащитном центре сегодня.

По данным «Весны», 110 человек были задержаны в Минске, в частности, 40 человек были задержаны на избирательных участках или вблизи них (большинство задержанных — наблюдатели), 70 человек — во время акции протеста. В других населенных пунктах Белоруссии были задержаны более 15 наблюдателей, протестующие и журналисты. В правозащитном центре заявили, что этот список далеко не полный.
Акции протеста в городах Белоруссии начались вчера вечером после окончания голосования на выборах. Ранее в «Весне» сообщили, что в ходе столкновений между участниками акции в Минске и сотрудниками правоохранительных органов пострадали десятки человек и один человек погиб.
Комментарии 1
В мире , Криминал , Происшествия , СНГ , Александр Лукашенко , МВД
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