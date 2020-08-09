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Военные освободили здание МИД в Бейруте от протестующих 

РИА Новости и ещё 41 16 минут назад
Военные освободили здание МИД в Бейруте от протестующих
Фото: © РИА Новости / Михаил Алаеддин
Армия Ливана освободила Министерство иностранных дел от протестующих, не встретив при этом сопротивления, рассказал РИА Новости источник в органах безопасности.
Ранее сообщалось, что участники беспорядков также ворвались в здания министерств экономики, окружающей среды и энергетики.
Как передает корреспондент РИА Новости, находящийся на месте событий, армия стянула в центр Бейрута дополнительные силы и берет ситуацию под контроль.
На акцию, участники которой требуют отставки правительства и реформ, вышли тысячи людей. Они массово забрасывают полицейских камнями и петардами, в ответ в них кидают гранаты со слезоточивым газом.
По последним данным, в столкновениях в ливанской столице пострадали 490 человек. Кроме того, как сообщили в Министерстве внутренних дел, в результате беспорядков погиб сотрудник сил безопасности.
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В мире , Происшествия , МИД , РИА Новости , Бейрут , Ливан
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