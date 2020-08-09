Военные освободили здание МИД в Бейруте от протестующих 

Ранее сообщалось, что участники беспорядков также ворвались в здания министерств экономики, окружающей среды и энергетики.

Как передает корреспондент РИА Новости, находящийся на месте событий, армия стянула в центр Бейрута дополнительные силы и берет ситуацию под контроль.

На акцию, участники которой требуют отставки правительства и реформ, вышли тысячи людей. Они массово забрасывают полицейских камнями и петардами, в ответ в них кидают гранаты со слезоточивым газом.

По последним данным, в столкновениях в ливанской столице пострадали 490 человек. Кроме того, как сообщили в Министерстве внутренних дел, в результате беспорядков погиб сотрудник сил безопасности.