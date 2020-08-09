Беспорядки в Бейруте: Чего хотят протестующие?

В столице Ливана Бейруте 8 августа прошли массовые беспорядки и штурмы административных зданий. Спустя несколько дней после взрыва в порту 4 августа, разрушившего полгорода и унесшего жизни свыше 150 человек, люди вышли на улицы.

Сначала протесы носили мирный характер, потом манифестанты начали закидывать полицейских камнями. Полицейские применили резиновые дубинки и слезоточивый газ. Вечером 8 августа активисты прорвались в здания нескольких министерств. Погиб по меньшей мере один человек, пострадали, по сообщениям местных СМИ, почти 500.

Акция протеста в Бейруте возникла спонтанно. Активисты недовольны тем, с какой эффективностью власти ликвидируют последствия взрыва в порту. Из-за взрыва более 300 тысяч человек остались без крова. Жители Бейрута жалуются, что не получают от государства необходимой помощи, рассказала Business FM жительница Бейрута Екатерина.

«Люди недовольны действиями правительства, то есть фактически, никаких действий нет, нет координации. Прибывают грузы, например с гуманитарной помощью, с медикаментами, с продовольствием, а правительство заявляет, что в больницах ничего нет. Единственное, что молодежь, сами жители неравнодушные со всего Ливана съезжаются в Бейрут с метлами, с лопатами улицы расчищать. Ходят по квартирам, звонят, спрашивают, что нужно, убираются. Людей очень много, которые помогают, но от правительства помощи никакой абсолютно».

Владимир Сотников. К массовым антиправительственным акциям призвал лидер влиятельной христианской партии «Катаиб» Сами Жмайель. Второй человек в партии, генсек Низар Наджарян погиб в результате взрыва в порту Бейрута. Ситуация в Ливане была напряженной еще до ЧП 4 августа, отмечает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН

Владимир Сотников, старший научный сотрудник института востоковедения РАН: «Готовились эти протесты, так сказать, стихийно, поскольку и до этого кризиса со взрывом в Ливане была очень неблагоприятная экономическая ситуация. Там экономический кризис фактически, и правительство, насколько я понимаю, не справлялось и не справляется до сих пор со своими обязанностями для того, чтобы как-то этот кризис пережить. Катастрофическая ситуация как бы увеличила эти протесты. Я не думаю, что кто-то стоял специально за протестующими и подталкивал их к тому, чтобы они требовали ухода нынешнего правительства Ливана в отставку. Поэтому просто, видимо, получается так, что эти ужасные, катастрофические события в Ливане стали триггером для того, чтобы эти протесты, наконец, вылились наружу».

Протестующие требуют отставки президента Ливана Мишеля Ауна, председателя парламента Набиха Берри и премьер-министра Хасана Диаба . Как заявил журналистам один из демонстрантов, страной «правит мафия и шиитская партия »Хезболлах» . Сам же ливанский премьер Хасан Диаб сказал, что взрыв в бейрутском порту стал результатом «коррупции». Он добавил, что только досрочные парламентские выборы способны вывести страну из кризиса.

Сейчас крайне сложно говорить о том, как будут дальше развиваться события в Ливане, отмечает директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров

Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии: «Ливан очень опасная страна с точки зрения любых перемен. Там может моментально вспыхнуть гражданская война. Почти каждая община имеет свои вооруженные формирования или может моментально вооружиться, не проблема. Сейчас мировое сообщество, которое собирается, да и сейчас все по призыву Макрона — Борис Джонсон , Трамп, по поводу сборов средств, я думаю, они должны активно проверять основные общины Ливана и сказать: „Да, мы дадим деньги под жестким контролем, но никакой войны гражданской не должно быть! Демонстрации? Ливан без демонстраций, нельзя им запретить, там проблема, что народ очень темпераментный, как бы там не дошло до крайности“.

ООН предупредили о гуманитарном кризисе в Ливане. Страна и без того переживала серьезный экономический спад, а после ЧП в бейрутском порту ситуация может стать катастрофической.

Турция заявила, что готова отстроить поврежденный порт в Бейруте. Анкара также предложила ливанским властям использовать турецкий порт Мерсин на Средиземном море на время ликвидации последствий взрыва.

Помочь Ливану готовы не только страны-доноры. Один из самых богатых людей мира мексиканский миллиардер ливанского происхождения, Карлос Слим примет участие в восстановлении порта Бейрута.