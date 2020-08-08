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В Абхазии у туриста выявили коронавирус 

ИА Regnum и ещё 11 1 час назад
В Абхазии у туриста выявили коронавирус
Фото: РИА Новости
У одного из туристов в Абхазии выявлен SARS-CoV-2. Об этом 8 августа говорится в сообщении оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, опубликованном на странице минздрава страны в соцсети Facebook.

«Зарегистрирован (в Абхазии) первый инфицированный … среди отдыхающих, который вывезен для лечения в РФ», — указано в сообщении.

В оперштабе также отметили, что все за последние 24 часа в стране выявили 14 случаев заражения коронавирусом.
Как передавало ИА REGNUM, 7 августа в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что железнодорожное сообщение России и Абхазии возобновляется.
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В мире , Ассоциация туроператоров России , Минздрав РФ , Абхазия
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