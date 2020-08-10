На Украине раскрыли причину сдачи Крыма России

Михаил Погребинский, украинский политический эксперт, рассказал, почему Киев сдал Российской Федерации Крым без войны в 2014 году. По данному вопросу специалист высказался в беседе с представителями СМИ.

По словам Погребинского, в период присоединения Крыма к России киевские власти получили «рекомендации из европейских столиц» о том, что воевать за полуостров не нужно. В Европе осознавали, что вооруженное столкновение с Россией обернется для Украины разгромом, процитировал аналитика «ПолитНавигатор».

Ранее сообщалось, что эксперт Богдан Безпалько спрогнозировал, что Украина может повторить судьбу Грузии, разгромленной в 2008 году Москвой.