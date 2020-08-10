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Украинский политолог Погребинский раскрыл причину сдачи Крыма России без войны 

Аргументы Недели и ещё 2 13 минут назад
На Украине раскрыли причину сдачи Крыма России
Фото: ТАСС
Михаил Погребинский, украинский политический эксперт, рассказал, почему Киев сдал Российской Федерации Крым без войны в 2014 году. По данному вопросу специалист высказался в беседе с представителями СМИ.
По словам Погребинского, в период присоединения Крыма к России киевские власти получили «рекомендации из европейских столиц» о том, что воевать за полуостров не нужно. В Европе осознавали, что вооруженное столкновение с Россией обернется для Украины разгромом, процитировал аналитика «ПолитНавигатор».
Ранее сообщалось, что эксперт Богдан Безпалько спрогнозировал, что Украина может повторить судьбу Грузии, разгромленной в 2008 году Москвой.
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В мире , Украина , Михаил Погребинский , Богдан Безпалько , Киев , Республика Крым
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