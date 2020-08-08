Температура, рвота и смерть: новый вирус охватил Китай 

Китайские журналисты заявили, что на страну обрушилась новая напасть — вирус Буньямвера или буньявирус. У заразившихся наблюдается лихорадка, рвота, диарея, полиорганная недостаточность и смерть. Об этом сообщает китайское издание Global Times.

За минувшие полгода более 60 человек заразились и семь умерли. Вирус переносят клещи. Есть данные, что инфекция может передаваться от больного человека к здоровому.

Пациентка из города Нанкин, страдающая от вируса, рассказала, что недуг начался с лихорадки и кашля. Врачи обнаружили снижение лейкоцитов и тромбоцитов в ее крови.

Женщине понадобился месяц стационарного лечения. Ее выписали, но статистика говорит, что по меньшей мере семь человек погибли в провинциях Аньхой и Чжэцзян на востоке Китая.

Шэн Цзифан, врач клиники при Чжэцзянском университете, заявил, что нельзя исключать возможность передачи инфекции от человека к человеку. Например, через кровь или слизистые.

Врачи предупредили, что укусы клещей являются основным путем распространения инфекции.

Буньявирус обязан названием местности Буньямвера в Уганде. Это порядок вирусов, выделенный в 2016 году. Передача вируса происходит при помощи клещей, москитов, комаров. В частности, один из вирусов этого порядка вызывает лихорадку Крым-Конго — с кровоизлияниями, рвотой, поносом, сильной истощенностью. Нередко болезнь заканчивается летальными исходами.