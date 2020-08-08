Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Температура, рвота и смерть: новый вирус охватил Китай 

Майк Габриелян 55 минут назад
Температура, рвота и смерть: новый вирус охватил Китай
Фото: Reuters
Китайские журналисты заявили, что на страну обрушилась новая напасть — вирус Буньямвера или буньявирус. У заразившихся наблюдается лихорадка, рвота, диарея, полиорганная недостаточность и смерть. Об этом сообщает китайское издание Global Times.
В России оценили угрозу нового смертельного вируса
За минувшие полгода более 60 человек заразились и семь умерли. Вирус переносят клещи. Есть данные, что инфекция может передаваться от больного человека к здоровому.
Пациентка из города Нанкин, страдающая от вируса, рассказала, что недуг начался с лихорадки и кашля. Врачи обнаружили снижение лейкоцитов и тромбоцитов в ее крови.
Женщине понадобился месяц стационарного лечения. Ее выписали, но статистика говорит, что по меньшей мере семь человек погибли в провинциях Аньхой и Чжэцзян на востоке Китая.
Шэн Цзифан, врач клиники при Чжэцзянском университете, заявил, что нельзя исключать возможность передачи инфекции от человека к человеку. Например, через кровь или слизистые.
Врачи предупредили, что укусы клещей являются основным путем распространения инфекции.
Буньявирус обязан названием местности Буньямвера в Уганде. Это порядок вирусов, выделенный в 2016 году. Передача вируса происходит при помощи клещей, москитов, комаров. В частности, один из вирусов этого порядка вызывает лихорадку Крым-Конго — с кровоизлияниями, рвотой, поносом, сильной истощенностью. Нередко болезнь заканчивается летальными исходами.
Ранее «Рамблер» сообщал, что крем для кожи может защитить от переносимых комарами болезней.
Комментарии 33
В мире , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Симоньян «потопила» Пашиняна снимком в Telegram
Симоньян «потопила» Пашиняна снимком в Telegram
Видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
00:20
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
00:21
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
01:00
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
00:25
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
Армия
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
01:00
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
Армия
Украина перекрыла доступ в Крым
01:19
Украина перекрыла доступ в Крым
В мире Конфликты
Названа причина смерти девочки в монастыре на Урале
00:55
Названа причина смерти девочки в монастыре на Урале
Происшествия
Скандал с ЧВК в Минске: Захарова сообщила о провокации
00:16
Скандал с ЧВК в Минске: Захарова сообщила о провокации
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение