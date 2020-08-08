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Тихановская призвала белорусов отказаться от насилия 

Газета.Ru и ещё 4 54 минуты назад
Тихановская призвала белорусов отказаться от насилия
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала жителей страны отказаться от насилия, передает РИА "Новости" со ссылкой на штаб политика.

"Нас большинство, и нам не нужна кровь на улицах городов", — заявила Тихановская.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа.
Один из главных соперников Александра Лукашенко в выборах на пост главы государства Виктор Бабарико был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Другой кандидат в президенты — Цепкало — в конце июля покинул Белоруссию. По словам его супруги, из достоверных источников Цепкало получил информацию о готовящемся задержании и возможном лишении родительских прав. Еще одного кандидата — оппозиционера Сергея Тихановского — также задержали, возбудив против него уголовное дело по статье о воспрепятствовании проведению выборов. После этого на пост президента страны решила баллотироваться супруга Тихановского Светлана, а в Белоруссии начались массовые протесты.
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В мире , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , РИА Новости
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