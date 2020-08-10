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Лукашенко объяснил, кто отключает интернет 

Артём Кульша и ещё 55 18 минут назад
Иностранцы отключают интернет в Белоруссии, чтобы вызвать недовольство у населения. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным итогам голосования, Лукашенко набрал 80,23% голосов.
Сегодня он провел встречу с исполнительным секретарем Содружества независимых государств (СНГ) Сергеем Лебедевым. В ходе нее президент Белоруссии заявил, что в день выборов интернет в стране работал с перебоями не по инициативе белорусских властей, а по инициативе из-за рубежа.

«Из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения», — объяснил он.

Лукашенко выразил уверенность, что иностранцы, которые отключают интернет в Белоруссии, делают это в попытке оказать давление на страну, гибридно воздействовать на нее по всем направлениям. Он заверил, что Белоруссия выстоит, а также рассказал, что в настоящее время специалисты выясняют, кто именно блокирует интернет.
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В мире , Видео , Политика , СНГ , Сергей Лебедев , Александр Лукашенко
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