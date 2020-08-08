Белорусов лишат интернета

В воскресенье, 9 августа, в Минске отключат интернет, сотовую связь и стационарные телефоны. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

В беседе с корреспондентом издания сотрудник белорусской сотовой компании сообщил, что им поступило распоряжение об отключении всей связи в Минске в день выборов президента.

«Причем вырубят связь не только в центре города, но и на окраинах. Городские [телефоны] тоже отключат. Полная блокировка. Еще предупредили, что перебои начнутся уже 8 августа вечером», — сказал собеседник газеты.

Он добавил, что ранее перебои со связью наблюдались во время митинга кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в минском парке Дружбы народов.

Ранее 8 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил не дергать аграриев на выборы. По его мнению, потеря урожая ради политики — это полный идиотизм.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Кандидатом также зарегистрирована Светлана Тихановская — жена арестованного блогера Сергея Тихановского, который планировал баллотироваться сам. Еще один претендент на президентское кресло, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, арестован по обвинению в создании преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Третий альтернативный кандидат, основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, покинул Белоруссию, опасаясь политических преследований.