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Стало известно о полной блокировке сотовой связи и интернета в Минске 

Lenta.ru и ещё 1 47 минут назад
Белорусов лишат интернета
Фото: ИТАР-ТАСС/EPA/ANGELO CARCONI
В воскресенье, 9 августа, в Минске отключат интернет, сотовую связь и стационарные телефоны. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».
В беседе с корреспондентом издания сотрудник белорусской сотовой компании сообщил, что им поступило распоряжение об отключении всей связи в Минске в день выборов президента.

«Причем вырубят связь не только в центре города, но и на окраинах. Городские [телефоны] тоже отключат. Полная блокировка. Еще предупредили, что перебои начнутся уже 8 августа вечером», — сказал собеседник газеты.

Он добавил, что ранее перебои со связью наблюдались во время митинга кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в минском парке Дружбы народов.
Ранее 8 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил не дергать аграриев на выборы. По его мнению, потеря урожая ради политики — это полный идиотизм.
Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Кандидатом также зарегистрирована Светлана Тихановская — жена арестованного блогера Сергея Тихановского, который планировал баллотироваться сам. Еще один претендент на президентское кресло, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, арестован по обвинению в создании преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Третий альтернативный кандидат, основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, покинул Белоруссию, опасаясь политических преследований.
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В мире , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , Московский комсомолец , Минск
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