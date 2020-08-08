Грузия заявила о готовности вступить в НАТО 

«Сегодня Грузия полностью готова к вступлению в НАТО. Это видят и ценят наши партнеры. Это процесс, и мы обязательно доведем его до конца», — подчеркнул Гахария.

По его словам, обязательным условием восстановления территориальной целостности страны является евроатлантическая интеграция и мирное развитие Грузии.

Ранее власти Грузии неоднократно заявляли, что страна не может стать частью Североатлантического альянса, пока не урегулирует все свои территориальные споры. В 2019 году глава Союзнического офиса НАТО в Грузии Розария Пуглиси заключил, что альянс не будет рассматривать вступление Грузии без территорий Абхазии и Южной Осетии.

Согласно официальной позиции НАТО, эти «оккупированные территории» являются частью Грузии, а потому речь об участии в альянсе может идти только с учетом их. Пятая статья устава НАТО о коллективной безопасности содержит норму, по которой нападение на одну страну блока будет приравниваться к нападению на всех членов.

Грузия стремится к членству в Евросоюзе и Североантлантическом альянсе с 1990-х годов. На саммите НАТО в Бухаресте 2008 года в коммюнике было зафиксировано, что рано или поздно Тбилиси присоединится к военному блоку.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в ночь на 8 августа 2008 года с обстрела грузинской армией Цхинвала и попытки установить контроль над республикой. В тот момент в зоне конфликта находились 500 российских миротворцев. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев в тот же день объявил о начале операции в республике, после чего в регион были введены российские войска.

В том же месяце лидеры Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования ситуации. Спустя некоторое время Москва официально признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами, а Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.