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Грузия заявила о готовности вступить в НАТО 

Lenta.ru и ещё 1 18 минут назад
Грузия заявила о готовности вступить в НАТО
Фото: Reuters
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что страна продолжает укреплять партнерство по стратегическим направлениям — НАТО, США и Евросоюз (ЕС). Об этом в субботу, 8 августа, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня Грузия полностью готова к вступлению в НАТО. Это видят и ценят наши партнеры. Это процесс, и мы обязательно доведем его до конца», — подчеркнул Гахария.

По его словам, обязательным условием восстановления территориальной целостности страны является евроатлантическая интеграция и мирное развитие Грузии.
Ранее власти Грузии неоднократно заявляли, что страна не может стать частью Североатлантического альянса, пока не урегулирует все свои территориальные споры. В 2019 году глава Союзнического офиса НАТО в Грузии Розария Пуглиси заключил, что альянс не будет рассматривать вступление Грузии без территорий Абхазии и Южной Осетии.
Согласно официальной позиции НАТО, эти «оккупированные территории» являются частью Грузии, а потому речь об участии в альянсе может идти только с учетом их. Пятая статья устава НАТО о коллективной безопасности содержит норму, по которой нападение на одну страну блока будет приравниваться к нападению на всех членов.
Грузия стремится к членству в Евросоюзе и Североантлантическом альянсе с 1990-х годов. На саммите НАТО в Бухаресте 2008 года в коммюнике было зафиксировано, что рано или поздно Тбилиси присоединится к военному блоку.
Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в ночь на 8 августа 2008 года с обстрела грузинской армией Цхинвала и попытки установить контроль над республикой. В тот момент в зоне конфликта находились 500 российских миротворцев. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев в тот же день объявил о начале операции в республике, после чего в регион были введены российские войска.
В том же месяце лидеры Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования ситуации. Спустя некоторое время Москва официально признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами, а Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.
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Комментарии 3
В мире , Армия , Георгий Гахария , Дмитрий Медведев , ЕС , НАТО , Интерфакс , Грузия , США
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