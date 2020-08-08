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Dawid Zuchowicz/Agencja Gazeta/Reuters
Президент Польши Анджей Дуда
на инаугурации пообещал помочь Киеву
«вернуть» Крым
и Донбасс. Помимо этого политик обязался в целом защищать интересы Украины
на международных площадках, в частности — в ОБСЕ
. В ответ на это первый замглавы комитета Совета Федерации
по международным делам Владимир Джабаров
напомнил, что Дуда не может диктовать другим суверенным государствам.
Варшава
поможет Киеву «вернуть» Крым и Донбасс — пообещал президент Польши Анджей Дуда на инаугурации 7 августа после переизбрания на второй срок.
Помимо этого, политик обязался в целом защищать интересы Украины на международных площадках, в частности — в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает РИА «Новости».
Польский лидер напомнил, что в 2022 году его страна будет председательствовать в ОБСЕ, работая в целях «безопасности Польши и всего континента».
«Это важная задача, которая заключается в восстановлении и полного суверенитета, и территориальной целостности нашего соседа — Украины», — подчеркнул глава государства.
В ответ на это первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров напомнил, что Дуда является главой Польши, и не может диктовать суверенную политику другим государствам.
«Если он такой правильный политик, может быть, он тогда вернет Германии две трети территории бывшей Восточной Пруссии, которые Польша получила по результатам нашей победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне?» — заявил сенатор.
Парламентарий также напомнил про поправки в Конституции РФ о недопущении отторжения территорий России, передает ФАН.
Ранее Дуда назвал Россию агрессором и заявил, что российские власти захватили Крымский полуостров. Заявление польского политика было опубликовано в издании W Polityce.
«Россия — агрессор на Украине. Она не остановила эту агрессию, она по-прежнему оккупирует Крым и районы вокруг Донецка и Луганска. Она поддерживает так называемых сепаратистов, а также агрессивна по отношению к другим странам. Он демонстрирует силу, даже нарушая воздушное пространство. Следовательно, нельзя сказать, что это страна, заслуживающая доверия и мирно преследующая свои интересы», — указал он.
Отметим, что в марте 2014 года в Крыму прошел референдум в соответствии с международными нормами, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ.
При этом сама Украина избегает прямой дискуссии с Россией по этому поводу. Так, в мае нынешнего года Постоянное представительство России при ООН
осудило неучастие Украины, Великобритании, США и Эстонии в заседании Совета безопасности ООН
по ситуации в Крыму.
Мероприятие проходило по «формуле Арриа» и включало, среди прочего, четный обмен мнениями. Такой формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году.
Заседания по «формуле Арриа» не относятся напрямую к мероприятиям Совета безопасности. Они подразумевают консультации, на которых могут присутствовать не только дипломаты, но и представители неправительственных организаций и общественности.
В полилоге, проводившемся по видеосвязи, впервые приняли участие представители Крыма. МИД РФ
в этой связи указывал на важность данного обсуждения, поскольку ранее крымским представителям не давали возможности выступить в рамках данного формата.
«Вместо них в качестве «крымчан» на таких встречах нам навязывали докладчиков, сбежавших в 2014 году с полуострова и вставших «под знамена Майдана». Развенчивать их фантазии и «фейки» приходилось нам самим», — говорится в сообщении постпредства РФ.
В самом обсуждении — как указывает российская дипломатия — блеклые и неубедительные доводы европейских делегатов о якобы «российской агрессии и оккупации» на полуострове разбивались о правдивые рассказы самих жителей Крыма.
«Диалог, как нам показалось, заставил нью-йоркских участников призадуматься над справедливостью тех клише, которые настойчиво продвигаются украинскими дипломатами на международных площадках в отношении Крыма», — указывает российская сторона.
Неучастие же Украины, Великобритании, США и Эстонии постпредство РФ назвало нарушением традиции и пренебрежением к жителям Крыма, о судьбе которых якобы пекутся Киев и власти ряда стран Запада.
Кроме того, российский постпред при ООН Василий Небензя
напомнил, что главы МИД Германии, Франции и Польши были гарантами соглашения, которое заключили бывший президент Украины Виктор Янукович
и оппозиция в 2014 году.
По словам постпреда, оппозиция нарушила эти гарантии уже на следующий день, захватив власть в Киеве и заставив Януковича бежать, так как была угроза для его жизни.
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