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Помогу «вернуть» Крым: Анджей Дуда обратился к Украине 

Газета.Ru 7 минут назад
«Россия — агрессор на Украине»
Фото: Dawid Zuchowicz/Agencja Gazeta/Reuters
Президент Польши Анджей Дуда на инаугурации пообещал помочь Киеву «вернуть» Крым и Донбасс. Помимо этого политик обязался в целом защищать интересы Украины на международных площадках, в частности — в ОБСЕ. В ответ на это первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров напомнил, что Дуда не может диктовать другим суверенным государствам.
Варшава поможет Киеву «вернуть» Крым и Донбасс — пообещал президент Польши Анджей Дуда на инаугурации 7 августа после переизбрания на второй срок.
Помимо этого, политик обязался в целом защищать интересы Украины на международных площадках, в частности — в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает РИА «Новости».
Польский лидер напомнил, что в 2022 году его страна будет председательствовать в ОБСЕ, работая в целях «безопасности Польши и всего континента».
«Это важная задача, которая заключается в восстановлении и полного суверенитета, и территориальной целостности нашего соседа — Украины», — подчеркнул глава государства.
В ответ на это первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров напомнил, что Дуда является главой Польши, и не может диктовать суверенную политику другим государствам.

«Если он такой правильный политик, может быть, он тогда вернет Германии две трети территории бывшей Восточной Пруссии, которые Польша получила по результатам нашей победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне?» — заявил сенатор.

Парламентарий также напомнил про поправки в Конституции РФ о недопущении отторжения территорий России, передает ФАН.
Ранее Дуда назвал Россию агрессором и заявил, что российские власти захватили Крымский полуостров. Заявление польского политика было опубликовано в издании W Polityce.

«Россия — агрессор на Украине. Она не остановила эту агрессию, она по-прежнему оккупирует Крым и районы вокруг Донецка и Луганска. Она поддерживает так называемых сепаратистов, а также агрессивна по отношению к другим странам. Он демонстрирует силу, даже нарушая воздушное пространство. Следовательно, нельзя сказать, что это страна, заслуживающая доверия и мирно преследующая свои интересы», — указал он.

Отметим, что в марте 2014 года в Крыму прошел референдум в соответствии с международными нормами, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ.
При этом сама Украина избегает прямой дискуссии с Россией по этому поводу. Так, в мае нынешнего года Постоянное представительство России при ООН осудило неучастие Украины, Великобритании, США и Эстонии в заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Крыму.
Мероприятие проходило по «формуле Арриа» и включало, среди прочего, четный обмен мнениями. Такой формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году.
Заседания по «формуле Арриа» не относятся напрямую к мероприятиям Совета безопасности. Они подразумевают консультации, на которых могут присутствовать не только дипломаты, но и представители неправительственных организаций и общественности.
В полилоге, проводившемся по видеосвязи, впервые приняли участие представители Крыма. МИД РФ в этой связи указывал на важность данного обсуждения, поскольку ранее крымским представителям не давали возможности выступить в рамках данного формата.

«Вместо них в качестве «крымчан» на таких встречах нам навязывали докладчиков, сбежавших в 2014 году с полуострова и вставших «под знамена Майдана». Развенчивать их фантазии и «фейки» приходилось нам самим», — говорится в сообщении постпредства РФ.

В самом обсуждении — как указывает российская дипломатия — блеклые и неубедительные доводы европейских делегатов о якобы «российской агрессии и оккупации» на полуострове разбивались о правдивые рассказы самих жителей Крыма.

«Диалог, как нам показалось, заставил нью-йоркских участников призадуматься над справедливостью тех клише, которые настойчиво продвигаются украинскими дипломатами на международных площадках в отношении Крыма», — указывает российская сторона.

Неучастие же Украины, Великобритании, США и Эстонии постпредство РФ назвало нарушением традиции и пренебрежением к жителям Крыма, о судьбе которых якобы пекутся Киев и власти ряда стран Запада.
Кроме того, российский постпред при ООН Василий Небензя напомнил, что главы МИД Германии, Франции и Польши были гарантами соглашения, которое заключили бывший президент Украины Виктор Янукович и оппозиция в 2014 году.
По словам постпреда, оппозиция нарушила эти гарантии уже на следующий день, захватив власть в Киеве и заставив Януковича бежать, так как была угроза для его жизни.
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В мире , Политика , Статьи , Виктор Янукович , Владимир Джабаров , Анджей Дуда , Василий Небензя , ОБСЕ , Совбез ООН , ООН , Совет Федерации , МИД , РИА Новости , Варшава , Германия , Киев , Польша , Республика Крым
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