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Суд в США отклонил «претензию Трампа на неприкосновенность» 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Суд отклонил «претензию Трампа на неприкосновенность»
Фото: EPA
Американский суд отклонил просьбу защиты президента США Дональда Трампа об отсрочке по делу о сексуальных домогательствах, сообщила журналистка Джин Кэрролл.
Кэрролл заявила, что судья Верна Сондерс «отклонила претензию Трампа на полную неприкосновенность».

«Увидимся в суде, Дональд Трамп!» — приводит слова Кэрролл РИА «Новости».

Напомним, Кэрролл обвинила Трампа в попытке изнасилования, которая, по словам журналистки, произошла более 20 лет назад. Трамп в ответ связал нападки с попыткой Кэрролл продать ее книгу, в которой и сообщается о домогательствах.
Журналистка подала в суд на Трампа за «ложные заявления», которые причинили ей «эмоциональную боль и страдания».
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В мире , США , Дональд Трамп , РИА Новости
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