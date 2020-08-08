Депутат в мини-платье вызвала гнев корейцев

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Депутат парламента Южной Кореи Рю Хочжон появилась на законадательном собрании в легком мини-платье с красно-сине-белым принтом и вызвала гнев граждан. На это обратил внимание телеканал CNN.

Интернет-пользователи набросились с критикой на парламентария, обвиняя ее в выборе неподходящей для такого мероприятия одежде.

«Скоро она выйдет на работу в бикини», «Это бар?» — писали возмущенные юзеры.

Другие ставили под сомнения ее заслуги, вспоминая, что 27-летняя Хочжон — самый молодой депутат Национального собрания.

Хочжон объяснила, что надела платье для того, чтобы разрушить традицию законодателей носить костюмы. Она добавила, что авторитет Национального собрания не основан на костюмах.

Партия справедливости, членом которой является депутат, выступила в ее поддержку.

«Мы совершенно не можем согласиться с голосами, которые выставляют женщину-политика как недостаточно квалифицированную, оценивая ее внешний вид и имидж, а не ее законодательную работу», — сказано в заявлении фракции.