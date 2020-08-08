Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появившаяся в мини-платье депутат вызвала гнев корейцев 

Lenta.ru 1 час назад
Депутат в мини-платье вызвала гнев корейцев
Фото: @wnewskr
Депутат парламента Южной Кореи Рю Хочжон появилась на законадательном собрании в легком мини-платье с красно-сине-белым принтом и вызвала гнев граждан. На это обратил внимание телеканал CNN.
Интернет-пользователи набросились с критикой на парламентария, обвиняя ее в выборе неподходящей для такого мероприятия одежде.

«Скоро она выйдет на работу в бикини», «Это бар?» — писали возмущенные юзеры.

Другие ставили под сомнения ее заслуги, вспоминая, что 27-летняя Хочжон — самый молодой депутат Национального собрания.
Хочжон объяснила, что надела платье для того, чтобы разрушить традицию законодателей носить костюмы. Она добавила, что авторитет Национального собрания не основан на костюмах.
Партия справедливости, членом которой является депутат, выступила в ее поддержку.

«Мы совершенно не можем согласиться с голосами, которые выставляют женщину-политика как недостаточно квалифицированную, оценивая ее внешний вид и имидж, а не ее законодательную работу», — сказано в заявлении фракции.

Депутат от Демократической партии Ко Мин Чжун поддержала коллегу, поблагодарив ее «за нарушение чрезмерно торжественной и авторитарной атмосферы Национального собрания».
В 2019 году пользователи высмеяли бывшего депутата Верховной Рады Надежду Савченко, которая пришла на день рождения журналиста Дмитрия Гордона в женственном наряде. Она появилась в черном платье до колен с разрезом, переливающихся телесных колготках и замшевых туфлях.
Видео дня. Звезды помешались на «обнаженке» и выкладывают свои фото
Последние новости
В Индии разбился самолет со 191 человеком на борту В Индии разбился самолет со 191 человеком на борту Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян в Белоруссии Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян в Белоруссии «Зенит» обыграл «Локомотив» и завоевал Суперкубок России «Зенит» обыграл «Локомотив» и завоевал Суперкубок России
Комментарии
В мире , Надежда Савченко , Дмитрий Гордон , Демократическая партия США , Верховная Рада , CNN , Южная Корея
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Лукашенко пообещал «оторвать яица» части элиты в РФ
Лукашенко пообещал «оторвать яица» части элиты в РФ
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Видео
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
00:25
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
Армия
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
01:00
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
Армия
Появилось видео протестов из-за взрыва в Бейруте
01:12
Появилось видео протестов из-за взрыва в Бейруте
В мире
Исполнители «Перемен» Цоя в Минске попали на видео
01:58
Исполнители «Перемен» Цоя в Минске попали на видео
Происшествия
Вечеринка в память о Картрайте попала на видео
01:39
Вечеринка в память о Картрайте попала на видео
Происшествия
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
01:22
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
Происшествия
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
00:33
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
Происшествия Катастрофы
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
00:29
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
Происшествия
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
00:45
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
Происшествия
Мост с молодоженами рухнул в Хабаровском крае
00:31
Мост с молодоженами рухнул в Хабаровском крае
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение