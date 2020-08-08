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Девушка 10 лет питалась лишь чипсами и хлебом и вылечилась благодаря гипнозу 

Lenta.ru 1 час назад
Девушка 10 лет питалась лишь чипсами и хлебом
Фото: Comic Sands
Жительница Великобритании 10 лет питалась исключительно чипсами и хлебом из-за расстройства пищевого поведения и вылечилась благодаря гипнозу. Об этом пишет Comic Sands.
В три года Иззи Коул (Izzy Cole) начала отказываться от приготовленной ее матерью еды и закатывала истерики, если ее заставляли есть насильно. С годами проблема ухудшалась, а врачи ничем не могли помочь. В школе британка не могла обедать со сверстниками.
По словам Коул, это оказало на нее сильное влияние в социальном плане.

«Я была в том возрасте, когда наличие друзей очень важно, но я чувствовала, что не могу быть с ними на одной волне», — призналась она.

В итоге девушка могла есть только чипсы и хлеб. Другие продукты вызывали у нее панику и рвоту.
В один из дней мать девушки случайно заметила рекламу гипнолога и клинического терапевта, который специализируется на проблемах с едой. Сеанс гипноза шел два часа и в итоге помог девушке. Покинув кабинет специалиста, она тут же съела взятый с собой бутерброд.

«Я стояла на улице, ела ананас и плакала», — призналась она.

В январе сообщалось, что мать двоих детей из английского города Уинчестер, графство Хэмпшир, с детства жила на диете из чипсов, куриных наггетсов и крекеров и скончалась от недоедания в 32 года. Она страдала расстройством избирательного питания. Британка не изменила свои вкусовые предпочтения даже после того, как в 2019 году врачи сказали ей, что она умрет, если будет продолжать так питаться.
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В мире , Великобритания
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