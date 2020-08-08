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Предсказатель пяти президентов США сделал новый прогноз 

Майк Габриелян и ещё 18 12 минут назад
Предсказатель пяти президентов США сделал прогноз
Фото: REUTERS GRAPHICS
Профессор истории Аллан Лихтман, прославившийся как предсказатель будущих президентов США, отдал победу на предстоящих выборах демократу Джозефу Байдену. Об этом сообщает The New York Times.
Лихтман создал собственную систему «13 ключей». Это 13 вопросов, на которые нужно ответить однозначно — «да» или «нет».
Если набирается шесть и более положительных ответов, победу одержит претендент из партии, находящейся у власти. В противном случае победят оппоненты.
Вопросы касаются экономической ситуации в стране, социальных катаклизмов, скандалов, харизмы претендентов на Овальный кабинет, их удач и неудач.
Профессор, задействовав ключи, обнаружил, что действующий президент Дональд Трамп не сможет повторно переизбраться нынешней осенью. Новым президентом станет кандидат от демократов Джозеф Байден.
Лихтман с 1984 года дает прогнозы о предстоящем президенте США. За это время он восемь раз верно назвал победителя. Историк ошибся только один раз, когда предсказал победу Альберту Гору в 2000 году. Победил тогда Джордж Буш-младший, однако выборы были отмечены скандалом с пересчетом голосов во Флориде. Поэтому Лихтман считает, что был прав.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Лихтман, предсказавший избрание Трампа, пообещал, что ему объявят импичмент.
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В мире , США , Джозеф Байден , Альберт Гор , Джордж Буш , Дональд Трамп
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