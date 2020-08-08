Предсказатель пяти президентов США сделал прогноз

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Профессор истории Аллан Лихтман, прославившийся как предсказатель будущих президентов США , отдал победу на предстоящих выборах демократу Джозефу Байдену . Об этом сообщает The New York Times.

Лихтман создал собственную систему «13 ключей». Это 13 вопросов, на которые нужно ответить однозначно — «да» или «нет».

Если набирается шесть и более положительных ответов, победу одержит претендент из партии, находящейся у власти. В противном случае победят оппоненты.

Вопросы касаются экономической ситуации в стране, социальных катаклизмов, скандалов, харизмы претендентов на Овальный кабинет, их удач и неудач.

Профессор, задействовав ключи, обнаружил, что действующий президент Дональд Трамп не сможет повторно переизбраться нынешней осенью. Новым президентом станет кандидат от демократов Джозеф Байден.

Лихтман с 1984 года дает прогнозы о предстоящем президенте США. За это время он восемь раз верно назвал победителя. Историк ошибся только один раз, когда предсказал победу Альберту Гору в 2000 году. Победил тогда Джордж Буш-младший , однако выборы были отмечены скандалом с пересчетом голосов во Флориде. Поэтому Лихтман считает, что был прав.