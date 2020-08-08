Трамп пообещал быстрые сделки с КНДР и Ираном

"Если бы я не выиграл выборы в 2016 году, наша страна сейчас была бы в состоянии войны с Северной Кореей. Это была бы очень неприятная война", — подчеркнул политик, добавив, что ему на президентском посту удалось сделать больше, чем предыдущим американским лидерам. Также глава Белого дома напомнил, что говорили ранее его противники. "Трамп нас приведет к войне", но нет, наоборот. У нас установились отношения с Северной Кореей", — цитирует политика ТАСС.