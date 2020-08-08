Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп пообещал «очень быстро» заключить сделки с КНДР и Ираном 

Российская Газета и ещё 2 36 минут назад
Трамп пообещал быстрые сделки с КНДР и Ираном
Фото: EPA
Дональд Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих выборах президента США он очень быстро договориться и с Ираном, и с КНДР, и заключит с этим странами соглашения.

"Если бы я не выиграл выборы в 2016 году, наша страна сейчас была бы в состоянии войны с Северной Кореей. Это была бы очень неприятная война", — подчеркнул политик, добавив, что ему на президентском посту удалось сделать больше, чем предыдущим американским лидерам. Также глава Белого дома напомнил, что говорили ранее его противники. "Трамп нас приведет к войне", но нет, наоборот. У нас установились отношения с Северной Кореей", — цитирует политика ТАСС.

Напомним, американский лидер встречался со своим северокорейским коллегой трижды: 12 июня 2018 года в Сингапуре, 27 февраля 2019 года в Ханое (столица Вьетнама) и 30 июня того же года в демилитаризованной зоне на границе Южной и Северной Кореи.
Кстати, Трамп стал первым президентом США, который побывал на территории КНДР. Глава Белого дома также называл Ким Чен Ына "своим другом", делая акцент на то, что у них "весьма особые отношения".
Видео дня. Звезды помешались на «обнаженке» и выкладывают свои фото
Российская Газета: последние новости
Госдеп США признался в рассылке СМС россиянам Госдеп США признался в рассылке СМС россиянам Глава МИД Германии посетит Россию на следующей неделе Глава МИД Германии посетит Россию на следующей неделе Бразилия выделит 356 миллионов долларов на вакцину от коронавируса Бразилия выделит 356 миллионов долларов на вакцину от коронавируса
Комментарии
В мире , США , Чен Ким , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , Иран , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Лукашенко пообещал «оторвать яица» части элиты в РФ
Лукашенко пообещал «оторвать яица» части элиты в РФ
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником
Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником
Видео
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
01:22
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
Происшествия
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
00:33
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
Происшествия Катастрофы
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
00:29
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
Происшествия
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
00:45
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
Происшествия
Мост с молодоженами рухнул в Хабаровском крае
00:31
Мост с молодоженами рухнул в Хабаровском крае
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
00:31
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
Происшествия
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
03:45
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
00:25
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Армия
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
01:07
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение