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Украинское СМИ объяснило, почему у Киева мало шансов вернуть Донбасс 

РИА Новости 39 минут назад
Киев теряет шансы вернуть Донбасс
Фото: РИА Новости
Чем дольше Киев не может закончить гражданский конфликт на юго-востоке страны, тем больший образ врага в лице Украины создается у жителей Донбасса, пишет "Апостроф".
Как отмечается в материале, осенью 2020 года в ДНР и ЛНР в школу пойдут дети, родившиеся в 2014 году сразу после начала войны. Они будут расти с мыслями о зловещей Украине и ВСУ, которые убивают жителей Донбасса. Так же думают и подростки, у которых школьные годы пришлись на разгар конфликта.
По мнению журналистов портала, таким образом между самопровозглашенными республиками и остальной Украиной опускается "железный занавес".

"Первый срок полномочий Владимира Зеленского истекает в 2024 году. И в этом же году в Донбассе будут заканчивать школу ребятишки, пришедшие туда параллельно с началом войны. "Запрограммированное" поколение вступит во взрослую жизнь", — говорится в статье.

Как считают авторы, именно по завершении первого срока Зеленского подойдет к концу время, "отпущенное Украине на мирную реинтеграцию Донбасса".

"И тогда, если ничто не изменит существующий ход событий, Украина неизбежно встанет перед выбором: или навсегда отпустить оккупированные территории, или же их завоевать", — предполагают журналисты.

По их мнению, до этого времени Киеву вряд ли удастся достичь больших успехов в урегулировании конфликта. Даже после последних дополнительных мер по обеспечению перемирия в регионе продолжаются перестрелки, указывают они. Украинское руководство не устраивают и Минские соглашения, так как они предполагают проведение местных выборов до установления контроля над границей.

"В такой ситуации у нас остается все меньше времени для любого варианта мирной реинтеграции — как в рамках существующих договоренностей, так и в случае их возможной модернизации", — заключают авторы.

На днях контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они предусматривают запрет наступательных и диверсионных действий, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Киев
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