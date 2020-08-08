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В Портленде 200 человек напали на полицейский участок 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 35 минут назад
В Портленде толпа напала на полицейский участок
Фото: globallookpress.com
Около 200 человек в Портленде (Орегон, США) приняли участие в беспорядках и столкновениях с полицией, сообщили СМИ.
Они собрались в одном из парков, после чего направились к участку. В ходе беспорядков закрасили стены участка краской, прокололи шины патрульных машин, повредили камеры наружного наблюдения. Рядом со зданием развели костер.
Один из правоохранителей пострадал, когда в него попал брошенный камень. Кроме того, участники беспорядков облили белой краской женщину, которая хотела их остановить, передает ТАСС со ссылкой на ABC.
В пятницу были задержаны более 10 участников беспорядков, с конца мая — более 400. Акции в Портленде продолжаются уже 70 дней.
Напомним, беспорядки в американских городах вспыхнули в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе и продолжаются до сих пор.
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В мире , Происшествия , ИТАР-ТАСС , телеканал АВС , США
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