Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов 

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 19,1 миллиона, скончались свыше 716 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, за все время в мире зафиксировали 19 187 943 случая заражения, скончались 716 075 пациентов с подтвержденным COVID-19.
За последние сутки, по информации ВОЗ, в мире выявили 284 441 новый случай заражения и 6565 летальных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.