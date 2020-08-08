В центре Минска начались задержания 

На проспекте Независимости в центре Минска начали задерживать участников акции оппозиции в преддверии президентских выборов в Белоруссии , передает РИА "Новости".

По словам корреспондента агентства, который находится на месте событий, к тротуару подъехал автозак, из него вышли два омоновца и задержали одного из активистов. Его посадили в машину и увезли.

Акция тем временем продолжается.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа.