В украинском порту нашли тысячи тонн селитры 

В администрации одесского порта Пивденный (Южный) прокомментировали информацию СМИ об опасном хранении в порту 10 тысяч тонн аммиачной селитры.

«После трагического взрыва в Бейруте средства массовой информации высказали предположение, что в одном из доков порта Пивденный хранится 10 тысяч тонн аммиачной селитры. Администрация морского порта Южный официально опровергает эту информацию, потому что она не соответствует действительности», — говорится в сообщении администрации порта в Facebook.

В порту подтвердили, что на двух причалах хранится 9,6 тысячи тонн аммиачной селитры, однако, согласно сообщению, она расфасована в мягких контейнерах с соблюдением всех технологических требований и в таком виде не является взрывоопасной.

«Опасность представляет перевалка аммиачной селитры навалом. Однако такой способ перевалки в порту Южный никогда не применялся», — заверила администрация порта.

Перевалка груза в Пивденном осуществляется в соответствии с общемировыми морскими правилами перевозки опасных грузов, говорится в сообщении.

Как сообщал «Рамблер», 4 августа в порту Бейрута во время сварочных работ произошло возгорание и взрыв более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Согласно последним данным, в результате взрыва погибли 149 человек, пострадали пять тысяч человек.