Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В украинском порту нашли тысячи тонн селитры 

Вероника Полынина и ещё 1 9 минут назад
В украинском порту нашли тысячи тонн селитры
Фото: РИА Новости
В администрации одесского порта Пивденный (Южный) прокомментировали информацию СМИ об опасном хранении в порту 10 тысяч тонн аммиачной селитры.

«После трагического взрыва в Бейруте средства массовой информации высказали предположение, что в одном из доков порта Пивденный хранится 10 тысяч тонн аммиачной селитры. Администрация морского порта Южный официально опровергает эту информацию, потому что она не соответствует действительности», — говорится в сообщении администрации порта в Facebook.

Раскрыта причина страшного взрыва в Бейруте
В порту подтвердили, что на двух причалах хранится 9,6 тысячи тонн аммиачной селитры, однако, согласно сообщению, она расфасована в мягких контейнерах с соблюдением всех технологических требований и в таком виде не является взрывоопасной.

«Опасность представляет перевалка аммиачной селитры навалом. Однако такой способ перевалки в порту Южный никогда не применялся», — заверила администрация порта.

Перевалка груза в Пивденном осуществляется в соответствии с общемировыми морскими правилами перевозки опасных грузов, говорится в сообщении.
Как сообщал «Рамблер», 4 августа в порту Бейрута во время сварочных работ произошло возгорание и взрыв более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Согласно последним данным, в результате взрыва погибли 149 человек, пострадали пять тысяч человек.
Комментарии 5
В мире , Бейрут
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
Лукашенко пообещал «оторвать яица» части элиты в РФ
Лукашенко пообещал «оторвать яица» части элиты в РФ
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Видео
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
01:22
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
Происшествия
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
00:33
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
Происшествия Катастрофы
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
00:29
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
Происшествия
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
00:45
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
Происшествия
Мост с молодоженами рухнул в Хабаровском крае
00:31
Мост с молодоженами рухнул в Хабаровском крае
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
00:31
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
Происшествия
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
03:45
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
00:25
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Армия
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
01:07
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение