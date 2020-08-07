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США обвинили Россию в поддержке Трампа перед выборами 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
США обвинили Россию в поддержке Трампа перед выборами
Фото: globallookpress.com
США обвинили Россию в попытках поддержать кандидата в президенты США Дональда Трампа накануне грядущих выборов. Об этом заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина, его слова приводит РИА Новости.

«Некоторые связанные с Кремлем действующие лица также стремятся поддержать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении», — сказал он.

В качестве примера директор центра контрразведки привел действия «пророссийского украинского парламентария» Андрея Деркача. Он, в частности, обнародует телефонные звонки кандидата от демократов Джо Байдена и приводит свидетельства связанной с семьей Байдена коррупции. Тем самым, по мнению Эванины, пророссийские силы подрывают его кандидатуру.
В мае в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене. Поводом стала аудиозапись, на которой, как утверждается, Байден предлагал украинскому лидеру миллиард долларов за отставку генерального прокурора Виктора Шокина. Тот расследовал незаконную деятельность на Украине нефтегазовой компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер.
Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. Согласно опубликованным рейтингам, на данный момент Байден опережает Трампа почти на 10 процентов.
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Комментарии
В мире , Андрей Деркач , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Дональд Трамп , РИА Новости , США
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