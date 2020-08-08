Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доверенное лицо Тихановской задержали в Минске 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 31 минуту назад
Доверенное лицо Тихановской задержали в Минске
Фото: РИА Новости
В Минске задержан Андрей Смоленчук, который является доверенным лицом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина.
Правоохранители задержали Смоленчука и его жену Жанну Мякиш. Красулина сообщила, что Смоленчук с супругой «находятся в Заводском РУВД», передает ТАСС.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Тихановская идет на выборы как «Антилукашенко» — кандидат, чьей задачей является победить и сразу объявить о досрочных выборах.
Видео дня. Звезды помешались на «обнаженке» и выкладывают свои фото
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Госдеп подтвердил поиск хакеров в России через СМС Госдеп подтвердил поиск хакеров в России через СМС Талибы назвали источник слухов о «сговоре» с Россией Талибы назвали источник слухов о «сговоре» с Россией Японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах Японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
В мире , МВД , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Лукашенко пообещал «оторвать яица» части элиты в РФ
Лукашенко пообещал «оторвать яица» части элиты в РФ
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Видео
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
00:25
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
Армия
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
01:00
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
Армия
Появилось видео протестов из-за взрыва в Бейруте
01:12
Появилось видео протестов из-за взрыва в Бейруте
В мире
Исполнители «Перемен» Цоя в Минске попали на видео
01:58
Исполнители «Перемен» Цоя в Минске попали на видео
Происшествия
Вечеринка в память о Картрайте попала на видео
01:39
Вечеринка в память о Картрайте попала на видео
Происшествия
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
01:22
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
Происшествия
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
00:33
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
Происшествия Катастрофы
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
00:29
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
Происшествия
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
00:45
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
Происшествия
Мост с молодоженами рухнул в Хабаровском крае
00:31
Мост с молодоженами рухнул в Хабаровском крае
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение