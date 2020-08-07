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Количество жертв авиакатастрофы в Индии увеличилось 

Lenta.ru и ещё 18 1 час назад
Количество жертв авиакатастрофы в Индии увеличилось
Фото: @timesofindia
Количество жертв авиакатастрофы в Индии увеличилось. По последним данным, в результате трагедии погибло 20 человек. Среди них — оба пилота лайнера авиакомпании Air India. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местную прессу.
Отмечается, что ранения получили 120 человек. Травмы 15 из них медики оценивают как серьезные.
Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в 19:45 по местному времени, совершая посадку в Кожикоде. Приземлившись, он развалился на части. Больше всего пострадала кабина пилотов. По данным Flightradar, речь идет о судне Boeing 737-8NG.
Крушение самолета Air India Express в Индии, по предварительным данным, могло произойти из-за погодных условий: в провинции Керала, где произошла катастрофа, на протяжении последних суток шел сильный дождь. В некоторых районах он стал причиной оползней и наводнений.
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В мире , Происшествия , Индия
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