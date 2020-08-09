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Более 5 млн заразились коронавирусом в США 

News.ru и ещё 21 1 час назад
Более 5 млн заразились коронавирусом в США
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Соединённых Штатах число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 5 000 603, свидетельствуют подсчёты Университета Джонса Хопкинса.
По его данным, всего в США с начала пандемии от инфекции умерли 162 441 человек и выздоровели 1 643 118 пациентов.
Ранее сообщалось, что до пяти миллионов заболевших в США не хватает приблизительно 13,5 тысячи.
Штат Флорида занял второе место по числу случаев заражения коронавирусом. Там количество заболевших уже превысило 500 тысяч человек. До этого такие же результаты были зафиксированы в Калифорнии. Плохая эпидемиологическая ситуация наблюдается и в штате Техас. Соединённые Штаты занимают первое место по числу случаев заражения коронавирусной инфекцией.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. На сегодняшний день ВОЗ и Китай намерены провести расследование для выяснения причин появления COVID-19. Команда экспертов ВОЗ уже прибыла в КНР. Первые исследования будут проведены в городе Ухань. Эксперты намерены выявить потенциальный источник заражения.
Ранее еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что первая вакцина от COVID-19 может появиться уже в конце текущего — начале следующего года, писал NEWS.ru.
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Комментарии
В мире , США , Стелла Кириакидес , ВОЗ
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