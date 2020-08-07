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Тюрьма в центре Одессы будет продана 

Газета.Ru 1 час назад
Тюрьма в центре Одессы будет продана
Фото: РИА Новости
Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил о продаже здания колонии N 51 в центре Одессы. Об этом он пишет у себя в Facebook.
В мае 2019 года во время бунта заключенных в этой колонии вспыхнул пожар, в результате чего здания тюрьмы пришли в негодность.
По словам Малюська, площадь земельного участка составляет более 5,9 га, а площадь здания — 14 282 кв. м.
Ранее на Украине стартовала "большая распродажа тюрем". На продажу будут выставлены "замороженные" колонии и тюрьмы, в которых не осталось заключенных. Вырученные средства пойдут на реставрацию действующих объектов. Весь персонал проданных учреждений уволят и переведут на новую работу.
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В мире , Происшествия
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