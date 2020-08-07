Тюрьма в центре Одессы будет продана 

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил о продаже здания колонии N 51 в центре Одессы. Об этом он пишет у себя в Facebook.

В мае 2019 года во время бунта заключенных в этой колонии вспыхнул пожар, в результате чего здания тюрьмы пришли в негодность.

По словам Малюська, площадь земельного участка составляет более 5,9 га, а площадь здания — 14 282 кв. м.

Ранее на Украине стартовала "большая распродажа тюрем". На продажу будут выставлены "замороженные" колонии и тюрьмы, в которых не осталось заключенных. Вырученные средства пойдут на реставрацию действующих объектов. Весь персонал проданных учреждений уволят и переведут на новую работу.