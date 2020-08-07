Западные страны обратились к Минску накануне выборов 

Министры иностранных дел Германии, Франции и Польши заявили об обеспокоенности ситуацией в Белоруссии накануне президентских выборов и призвали белорусские власти «воздержаться от насилия или любой деятельности, направленной против прав человека». Об этом говорится в совместном заявлении дипломатов.
В заявлении подчеркивается, что особую обеспокоенность вызывает то, что ни ОБСЕ, ни ПАСЕ не смогут наблюдать за избирательным процессом.
«Мы настоятельно призываем белорусские власти провести предстоящие президентские выборы свободно и справедливо, в том числе обеспечить независимый мониторинг со стороны местных наблюдателей», — говорится в совместном заявлении.
Представители трех стран также попросили белорусское руководство освободить всех политзаключенных, воздержаться от насилия и уважать волю народа.
Как сообщал «Рамблер», выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В них принимает участие действующий глава республики Александр Лукашенко. Ранее кандидат в президенты Светлана Тихановская в интервью немецкой газете Bild призвала канцлера ФРГ Ангелу Меркель помочь обеспечить честные выборы в Белоруссии, подчеркнув, что «не хочет войны».