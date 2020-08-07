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Умер Брент Карвер 

Вероника Полынина и ещё 5 19 минут назад
Умер Брент Карвер
Фото: Youtube
Канадский актер Брент Карвер скончался в возрасте 68 лет, сообщает New York Post.
Карвер снимался в фильмах и сериалах «Легенда Сонной Лощины», «Ромео и Джульетта», «Война миров», «Сумеречная зона», но наибольшую известность ему принесли роли в бродвейских мюзиклах. За один из них — «Поцелуй женщины-паука» — актер удостоился премии «Тони».
Брент Карвер скончался 4 августа в своем доме в канадской Британской Колумбии.

«Его любовь к сцене могла сравниться только с его интересом к жизни, преданностью семье, друзьям и любимым питомцам», — говорится в сообщении семьи актера.

Как сообщал «Рамблер», 31 июля на 77-м году жизни умер британский сценарист, режиссер и актер Алан Паркер — создатель легендарных картин «Багси Мэлоун», «Полуночный экспресс», «Стена», «Жизнь Дэвида Гейла», The Wall, «Сердце ангела», «Эвита» и «Группа „Коммитментс“.
В мире , Другое , Алан Паркер , Брент Карвер
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