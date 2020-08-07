Умер Брент Карвер 

Карвер снимался в фильмах и сериалах «Легенда Сонной Лощины», «Ромео и Джульетта», «Война миров», «Сумеречная зона», но наибольшую известность ему принесли роли в бродвейских мюзиклах. За один из них — «Поцелуй женщины-паука» — актер удостоился премии «Тони».

Брент Карвер скончался 4 августа в своем доме в канадской Британской Колумбии.

«Его любовь к сцене могла сравниться только с его интересом к жизни, преданностью семье, друзьям и любимым питомцам», — говорится в сообщении семьи актера.