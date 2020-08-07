Лукашенко приготовился к жесткому сценарию 

Как писал «Рамблер», Лукашенко ранее заявил, что в стране могут устроить «майдан» с помощью иностранной частного военного предприятия. Через несколько дней после этого власти объявили о задержании 33 россиян в санатории под Минском.

Белорусские СМИ назвали задержанных наемниками частной военной компании Вагнера. По версии белорусских правоохранителей, они прибыли в страну для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Против них возбудили дело о подготовке массовых беспорядков. Российские власти заявили, что задержанные следовали через Белоруссию в другую страну.

Позже Лукашенко заявил, что против Белоруссии ведется гибридная война, и допустил «пакости» с любой стороны.

«Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно «любят» — мы даже не знаем», — сказал он.

Президент подчеркнул, что в Белоруссии уже задержаны не только россияне, но и люди «с американскими паспортами, женатые на американках, работающие в Госдепе ».

В СМИ появилась слухи, что в Минск стягивают около 20 тысяч военнослужащих. Их якобы планируют использовать для подавления протестов в день выборов, 9 августа, и позже.

Директор минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий подтвердил, что власти страны готовятся к жесткому сценарию. Однако он усомнился, что всех военных стягивают в столицу.

«В отличие от предыдущих президентских кампаний, протесты нынешнего года будут носить децентрализованный характер и пройдут в разных городах», — подчеркнул он.

По его мнению, Лукашенко опасается не протестующих, а силовых провокаций со стороны диверсионно-разведывательных групп.