Госдеп открыто ищет в России предателей родины 

В четверг россияне в разных регионах страны начали получать СМС о том, что объявлено вознаграждение в 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в намеченные на 3 ноября этого года президентские выборы в США. Первым об этом рассказало издание Znak. В сообщении говорится: «Госдеп США предлагает до 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в выборы в США. Если у вас есть информация, обращайтесь». Далее указан телефонный номер в США.

Скриншот заманчивого сообщения опубликовал в своем Telegram-канале екатеринбургский депутат Тимофей Жуков . Политик заодно поделился ссылкой на Twitter-аккаунт программы Госдепа «Вознаграждение за помощь правосудию» (Rewards for Justice) с информацией о 10-миллионном вознаграждении. Екатеринбургское издание It's My City пишет, что в посольстве США ему подтвердили причастность к рассылке. Дипломаты напомнили, что программу презентовал накануне госсекретарь Майк Помпео.