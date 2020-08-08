Турция готова открыть Мерсинский порт для нужд Ливана 

Турция готова открыть для нужд Ливана Мерсинский порт, пока бейрутский порт не будет восстановлен после взрыва.
Об этом, как сообщает Anadolu, заявил турецкий вице-президент Фуат Октай во время визита в столицу Ливана.
Как ранее заявил Октай, Турция готова помочь отстроить порт в Бейруте, который оказался повреждён из-за сильного взрыва.
4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тыс.
По последним данным, ещё более 60 человек числятся пропавшими без вести после трагедии.