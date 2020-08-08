Турция готова открыть Мерсинский порт для нужд Ливана 

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Турция готова открыть для нужд Ливана Мерсинский порт, пока бейрутский порт не будет восстановлен после взрыва.

Об этом, как сообщает Anadolu, заявил турецкий вице-президент Фуат Октай во время визита в столицу Ливана.

Как ранее заявил Октай, Турция готова помочь отстроить порт в Бейруте, который оказался повреждён из-за сильного взрыва.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тыс.

По последним данным, ещё более 60 человек числятся пропавшими без вести после трагедии.