Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко назвал коронавирус экономической войной 

ИА Regnum 32 минуты назад
Лукашенко назвал коронавирус экономической войной
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса экономической и политической войной. Об этом глава республики заявил 7 августа на встрече с работниками здравоохранения, сообщает агентство «БелТА».
Лукашенко с сожалением отметил, что в мире так и не появилось готовых рецептов для лечения COVID-19.

«Но вместе мы справились, вопреки всем критикам и недоброжелателям», — считает Лукашенко.

По его мнению, все государства пытаются использовать эту болезнь, чтоб возвыситься и принизить другие страны.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стал жертвой умышленного заражения коронавирусом со стороны недоброжелателей.
ИА Regnum: последние новости
В Белоруссии задержали главу штаба кандидата в президенты Черченя В Белоруссии задержали главу штаба кандидата в президенты Черченя Главы МИД РФ и Германии 11 августа обсудят Украину, Сирию, Ливию и Иран Главы МИД РФ и Германии 11 августа обсудят Украину, Сирию, Ливию и Иран Зеленский и Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных граждан РФ Зеленский и Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных граждан РФ
В мире , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Концертов не будет»: российские звезды объявили войну Лукашенко
«Концертов не будет»: российские звезды объявили войну Лукашенко
Лукашенко пообещал «оторвать яица» части элиты в РФ
Лукашенко пообещал «оторвать яица» части элиты в РФ
Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником
Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником
Видео
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
00:33
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
Происшествия Катастрофы
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
00:29
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
Происшествия
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
00:45
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
00:31
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
Происшествия
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
03:45
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
00:25
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Армия
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
01:07
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
Происшествия
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
05:00
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
Наука
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
01:32
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение