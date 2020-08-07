Лукашенко назвал коронавирус экономической войной 

Все новости на карте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса экономической и политической войной. Об этом глава республики заявил 7 августа на встрече с работниками здравоохранения, сообщает агентство «БелТА».

Лукашенко с сожалением отметил, что в мире так и не появилось готовых рецептов для лечения COVID-19.

«Но вместе мы справились, вопреки всем критикам и недоброжелателям», — считает Лукашенко.

По его мнению, все государства пытаются использовать эту болезнь, чтоб возвыситься и принизить другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стал жертвой умышленного заражения коронавирусом со стороны недоброжелателей.