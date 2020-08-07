Пока вы спали: Польша намерена забрать у РФ Крым 

ВКонтакте, Одноклассники. Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст , подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook,

В Польше пообещали помочь Украине вернуть Донбасс и Крым

Президента Польши Анджей Дуда в ходе своей инаугурации пообещал помочь Украине «полностью восстановить территориальную целостность». Об этом сообщило издание «Главред».

«Особая возможность действовать ради безопасности нашей страны и нашего континента появится в 2022 году, когда Польша возьмет на себя председательство в ОБСЕ. Это важная задача, которая заключается и в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности нашего соседа — Украины», — пояснил Анджей Дуда.

Российский рынок труда стабилизировался

Российский рынок труда к августу постепенно начал выходить из кризиса, вызванного коронавирусом, фиксируется превышение числа нанятых над числом уволенных. Об этом со ссылкой на мониторинг Минтруда пишет «Коммерсант».

По данным министерства, к 1 августа число работников, предполагаемых к увольнению компаниями, участвующими в мониторинге, составляло 0,4%, при этом в апреле этот показатель был на уровне 1,6%. Также с 2,71% от числа работающих граждан в мае до 1,7% в августе сократилась доля работников, находящихся в простое. Число отправленных в отпуск за свой счет также уменьшилось. При этом выросло количество работников, переведенных на неполную занятость, однако в ведомстве назвали такую динамику сезонным явлением.

ЦБ предложил отменить репатриацию валютной выручки

Банк России в рамках либерализации законодательства предложил поэтапную отмену репатриации экспортной выручки в иностранной валюте и снятие ограничений на ее зачисление на зарубежные счета экспортеров. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Эти меры позволят снизить административную нагрузку на бизнес и банки, расширить возможности для экспортеров, в том числе малого и среднего бизнеса», — отмечается в сообщении.

Еще одна страна готова принимать российских туристов

Россия и Таиланд заинтересованы в скорейшем возобновлении регулярного сообщения, и открытия этой страны для российских туристов можно ожидать уже в ближайший месяц. Об этом пишет газета «Известия».

«Соответствующее обсуждение ведется по линии авиационных властей двух стран. В ходе выработки решения будут рассмотрены многие факторы, одним из которых является принцип взаимности», — пояснил изданию атташе по культуре, прессе и работе с соотечественниками посольства России в Таиланде Владимир Ким.

При этом, по мнению экспертов, в ближайшее время для россиян могут открыться и страны Карибского бассейна, в том числе Мальдивы и Сейшелы, сильно зависящие о туризма.

Россиянам разрешили бесплатно списать безнадежные долги

С 1 сентября россияне, задолжавшие сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, вправе подавать заявление о банкротстве в МФЦ «Мои документы» и специалисты центра возьмут на себя взаимодействие с кредиторами и судебными приставами. Об этом пишет «Российская газета».

По данным издания, через пять лет объявивший себя банкротом человек сможет не указывать факт банкротства при обращении за кредитами. Однако, воспользоваться внесудебной процедурой смогут только те, у кого судебные приставы не нашли ни недвижимости, ни автомобилей, ни денег на счетах, на которые можно обратить взыскание.