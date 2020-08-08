В Минске завершилось досрочное голосование

Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии завершилось в субботу в Минске в достаточно спокойной обстановке, несмотря на попытки противников действующего главы государства Александра Лукашенко нагнетать напряжение.

Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа, но с 4 по 8 августа проходило досрочное голосование, в котором, по данным ЦИК республики, приняли участие более 32,24% избирателей. Как смогли убедиться корреспонденту ТАСС, люди действительно шли на участки, несмотря на заявления оппозиции, что цифры явки сильно завышены.

Обстановка

Во время досрочного голосования участки работали в облегченном режиме — не с 08:00 до 20:00, как в основной день, а с 10:00 до 19:00 и даже с перерывом на обед. Такой порядок позволил выбрать удобное время, чтобы отдать свой голос, ведь многим в выходные, по признанию опрошенных, хочется, например, поехать за город.

Посещение участков снимает многие вопросы, которые на протяжении последних дней постоянно тиражируются в оппозиционных СМИ и соцсетях. Сначала действительно могло показаться, что избирателей мало, но если пробыть на участке какое-то время, то можно было убедиться, что люди шли постоянно, появлялись каждые 5-10 минут. К каждому участку приписано 1-2 тыс. избирателей, поэтому приведенные ЦИК Белоруссии цифры не кажутся такими высокими, при том что некоторые голосующие приходили семьями.

Другое замечание оппозиции касается отсутствия занавесок на кабинках для голосования: это якобы противоречит принципам тайного волеизъявления. Как пояснил ТАСС председатель участковой избирательной комиссии №72 Александр Щербинок, это сделано в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, чтобы обеспечить проветривание помещения. Впрочем, на некоторых участках, например на участке №4 в Московском районе Минска, занавески оставлены, желающие могут их задернуть. Делают это, однако, не все — некоторых избирателей вполне устраивает голосование в кабинках без занавесок.

Особенности голосования

Досрочное голосование проходило в небольших комнатах, в основной же день выборов комиссии переберутся в более просторные фойе. Однако пока из-за небольшого размера помещений в условиях угрозы коронавируса находится в залах вместе с сотрудниками избирательных комиссий могли не более трех наблюдателей. Выбор делался в пользу тех, кто зарегистрировался раньше.

На ряде участков в Московском и Ленинском районах белорусской столицы, которые посетили в субботу корреспонденты ТАСС, председатели участковых комиссий, а также наблюдатели, представляющие профсоюзы и различные организации, отмечали, что голосование проходит без нарушений законодательства. Некоторые наблюдатели, находящиеся за пределами участка, при этом высказывали сомнения в цифрах явки. По их словам, на участки якобы пришло меньше людей, чем свидетельствуют протоколы избирательных комиссий.

Сами избиратели в основном не спешат рассказывать, за кого отдали свой голос. Они отмечают, что пришли на участки выполнить свой гражданский долг и сделать все от них зависящее для того, чтобы Белоруссия "жила хорошо".

Обстановка в Минске

Обстановка в Минске в целом сохраняется спокойная, несмотря на то что политические оппоненты Лукашенко пытаются представить ситуацию в социальных сетях таким образом, будто весь город "ждет перемен". В четверг на севере Минска действительно прошел оппозиционный митинг, который собрал, по оценкам корреспондента ТАСС, 3-4 тыс. человек. Завершился он мирно, сотрудники милиции разгонять его не пытались.

Вечером в пятницу и субботу оппозиция устраивала автопробеги по центру города, демонстрируя из окон руки с белыми ленточками — символом своих политических убеждений — и сигналя. Милиция моментально перекрыла проспект Независимости. К автомобилистам присоединились велосипедисты, у одного из которых случился приступ эпилепсии, но оппозиционные группы считают, что это результат чрезмерных действий милиции. Однако подобные протесты и действия сотрудников правоохранительных органов носят локальный характер и не влияют на общую обстановку в городе, который продолжает жить обычной жизнью.

Нарушителей общественного порядка, в том числе из числа пешеходов, задерживает милиция. Однако подобные случаи не носят массового характера. Интернет, телефонная связь, банкоматы пока работают нормально, несмотря на предостережения оппозиции о возможных ограничениях.