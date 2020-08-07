«Украину нужно уничтожить» 

Украинский политолог, замглавы Стратегической группы «София» Виктор Щербина пришел к выводу, что Украина нежизнеспособна, ее нужно уничтожить и отстроить заново. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».
По его мнению, Украина не сможет объединиться на уровне социальных интересов и множественные «миры» внутри нее с разными взглядами будут искать пути для самостоятельности.
«Идеалы архаического доиндустриального типа, которые популярны в определенных политических кругах, в общем, ведут к тому, что страна будет дальше раскалываться, потому что насилием удержать людей невозможно, удерживать нужно совместными интересами», — заявил он.
Виктор Щербина также подчеркнул, что раскалывающаяся страна «нежизнеспособна в современном мире», ее нужно уничтожить и отстроить заново.
Как сообщал «Рамблер», ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович заявил, что Украина «провалилась» в 2019 году, когда должна была перейти к экономическому росту, но вместо этого начался спад. Он также отметил, что страна «становится непригодной для проживания».