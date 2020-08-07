Дружбу с Лукашенко Киев использовал для атаки на Москву 

Захват 33 россиян в Белоруссии оказался результатом успешной спецоперации СБУ . Это косвенно подтвердил и сам Лукашенко: в интервью он рассказал, что узнал про «отряд боевиков» от Киева . Теперь уже понятно, что россиян заманили в ловушку. Очевидно и то, что украинским спецслужбам самостоятельно провести операцию, в которую был втянут президент соседней страны, просто не хватило бы квалификации.

Задержание в Белоруссии 33 российских граждан было итогом масштабной провокации, устроенной украинскими силовиками. Как узнала «Комсомольская правда» от источников в российских спецслужбах, провокация началась с создания вымышленного проекта по охране нефтяных объектов в Сирии и в Венесуэле . В проект удалось вовлечь до 180 граждан нашей страны, причем в первую группу из трех десятков человек попали ветераны войны в Донбассе.

Россиян в проект зазывали люди, которые представлялись сотрудниками Роснефти . Звонили они, как теперь выяснилось, с виртуальных номеров. Билеты на рейс из Минска Стамбул приобретались через украинские фирмы.

Когда первая группа «наемников» наконец выехала из России и пересекла белорусскую границу, все ее билеты аннулировали. В результате россияне не смогли улететь и застряли в Минске. Документы, доказывающих цель поездки, которые россияне предъявили белорусским следователям, оказались поддельными, поскольку нанявшей их компании в реальности не оказалось.

По мнению издания, главной целью Службы безопасности Украины (СБУ) было вбить клин в российско-белорусские отношения, а заодно отомстить за провал своей провокации в Керченском проливе, где в ноябре 2018 года были задержаны украинские катера. Косвенно репутационный удар предназначался и Роснефти — как одной из крупнейших российских компаний.

В правдоподобности этой версии уверен бывший ополченец Донбасса Владлен Татарский.

«Не секрет, что многие сотрудники ЧВК летали за границу через Минск. Зная эти транзитные схемы, провокацию мог разработать кто-то из представителей белорусских спецслужб в сотрудничестве с коллегами из Киева», — сказал Татарский газете ВЗГЛЯД.

По словам Татарского, профессиональный уровень украинских спецслужб в последние годы явно вырос — очевидно, благодаря сотрудничеству с американцами. Его высокий уровень был подтвержден ликвидацией лидеров ополчения, а также внедрением агентов на самые высокие посты в республиках Донбасса. «Заинтересованы ли они в подрыве отношений Минска и Москвы? Без сомнений», — уверен собеседник.

Он не удивлен тем, что сотрудники ЧВК не догадались, что их заманивают в ловушку.

«Ветераны Донбасса — это обычные люди. На авиабилетах, которые они покупали, никто не написал «внимание, это провокация СБУ», — заключил Татарский.

«Лукашенко — действительно по-деревенски доверчивый человек, которого как Буратино, способны провести любые лиса Алиса и кот Базилио. Ему напели в уши, будто бы Запад признает его победу на выборах тольков том случае, если он поссорится с Россией. В это же время ему подсунули информацию о том, что Москва намерена отторгнуть чуть ли не половину Белоруссии. И он во все это верит. В общем, Лукашенко — запутался. Не понимает, что им манипулируют», — сказал Матвейчев газете ВЗГЛЯД.

А вот глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков не верит в простодушие Лукашенко. Реакция белорусского руководства на скандал указывает на то, что ему было выгодно «размотать» эту историю и создать из России образ врага. «Лукашенко знал, на что идет. Трудно поверить, что он был невинной жертвой украинских спецслужб. Все-таки он не первый день в политике», — констатировал сенатор, напомнив, что Лукашенко стремительно включил эту провокацию в свою предвыборную кампанию.

Киевский политолог Михаил Погребинский тоже уверен, что украинские спецслужбы не смогли бы добиться успеха без содействия президента соседней страны.

«Если бы Лукашенко не хотел — ничего бы не произошло.

Мы наблюдаем проявление давних связей украинских и белорусских спецслужб. Ясно, что Александр Григорьевич покровительствовал этим связям», — сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД.

Политолог также уверен, что «большой успех» украинских спецслужб был реализован по заказу Вашингтона.

«Столь громкое дело, как раскол между Минском и Москвой, конечно, имеет свою геополитическую цель. И понятно, что курировалось оно спецслужбами США. Уж слишком эффектно все было сделано», — заключил Погребинский.

В том, что без участия Америки здесь не обошлось, уверен украинский политик и блогер Анатолий Шарий . Собеседник согласен, что целью провокации была попытка вбить клин между Москвой и Минском. «В то, что США способны организовать и провести такую операцию — я верю. А в СБУ — не верю», — сказал Шарий газете ВЗГЛЯД.

Напомним, задержанных на прошлой неделе в Белоруссии 33 россиян Минск называет «боевиками» и обвиняет в намерениях дестабилизировать обстановку в республике во время президентских выборов. КГБ Белоруссии называет большинство задержанных бойцами «частной военной компании „Вагнер“. Киев уже попросил Минск выдать задержанных, которых он считает своими гражданами. Впрочем, Лукашенко пообещал накануне, что россиян не выдадут Украине, пока Киев не докажет их вину.

В пятницу Следственный комитет (СК) России начал доследственную проверку по факту задержания россиян в Белоруссии. Об этом сообщила „Ленте.ру“ представитель СК Светлана Петренко. После сбора и тщательного анализа всех данных ведомство даст правовую оценку случившегося.

По поводу задержанных россиян президенту Белоруссии в пятницу впервые позвонил президент Владимир Путин . Лидеры пообщались впервые с наала скандала. По сообщению пресс-службы Кремля , была „выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран“.

Правда, пресс-служба Лукашенко рассказала об итогах чуть иначе: „Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности“ (цитата по БелТА).

Президенты также обсудили вопросы дальнейшего развития братских отношений. Путин подчеркнул, что Москва заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке.

После беседы президентов напряжение в отношениях между странами начнет снижаться, заявил РИА „Новости“ член Совета Федерации Олег Морозов

»Путину нужно из первых уст услышать версию белорусской стороны. Лукашенко же вынужден будет объяснить не только задержание российских граждан, но и весь политический контекст последних событий и собственных оценок», — заявил Морозов.

А российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев , посещая Белорусскую АЭС, призвал: «Надо отбросить споры, недопонимание, не обращать внимания на различные ситуации, а если возникают какие-то дискуссии, то вместе разбираться и договариваться на фундаменте доверия и открытости» (цитата по ТАСС).

Напомним, в пятницу в реактор энергоблока №1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива, означающая старт операций по его пуску. Кстати, строительство АЭС на 90% финансируется кредитом из России.